लैपटॉप को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, लंबे समय तक रहेगा ठीक

लैपटॉप एक जरूरी उपकरण है, जिसकी सही देखभाल करना जरूरी है। अक्सर हम इसे साफ करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे इसकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आपको अपने लैपटॉप को साफ करते समय नहीं करना चाहिए ताकि आपका लैपटॉप लंबे समय तक सही रहे और अच्छी तरह काम करे। साथ ही इन गलतियों से बचकर आप अपने लैपटॉप की उम्र बढ़ा सकते हैं।

#1 पानी का उपयोग न करें लैपटॉप की सफाई करते समय कभी भी सीधे पानी का उपयोग न करें। पानी में मौजूद नमी आपके लैपटॉप के इलेक्ट्रॉनिक्स पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। इसके बजाय आप सूखे कपड़े या मुलायम कपड़े का उपयोग करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की दाग-धब्बे को साफ करना हो तो हल्के साबुन का घोल बनाकर उसका उपयोग करें, लेकिन ध्यान रखें कि पानी लैपटॉप के अंदर न जाए।

#2 हार्डवेयर पर जोर न दें लैपटॉप की स्क्रीन और कीबोर्ड साफ करते समय हार्डवेयर पर जोर न दें क्योंकि इससे आपकी मशीन को नुकसान पहुंच सकता है। सबसे पहले लैपटॉप को बंद कर दें और फिर मुलायम कपड़े का उपयोग करके स्क्रीन और कीबोर्ड को हल्के हाथों से पोंछें। इसके बाद आप एक छोटे ब्रश का उपयोग करके कीबोर्ड के बीच की जगहों को साफ कर सकते हैं। इससे आपका लैपटॉप साफ रहेगा और उसकी कार्यक्षमता भी बनी रहेगी।

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#3 केमिकल्स का इस्तेमाल करने से बचें लैपटॉप की सफाई करते समय केमिकल्स का इस्तेमाल करने से बचें। कई लोग गंदगी हटाने के लिए तेज क्लीनर का उपयोग करते हैं, जो कि गलत है क्योंकि इससे आपके लैपटॉप की स्क्रीन या पैनल खराब हो सकते हैं। इसके बजाय आप सिर्फ सूखे कपड़े या मुलायम कपड़े का उपयोग करें। अगर जरूरत पड़े तो हल्के साबुन का घोल बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यह बहुत ज्यादा गीला न हो।

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#4 लैपटॉप को तुरंत बंद करें अगर आप अपने लैपटॉप को साफ कर रहे हैं तो सबसे पहले उसे बंद कर दें। ऐसा करने से न केवल आपके लैपटॉप में मौजूद डेटा सुरक्षित रहेगा बल्कि साफ करने में भी आसानी होगी। इसके बाद आप आसानी से कीबोर्ड, स्क्रीन और पैनल आदि हिस्सों को साफ कर सकते हैं। साथ ही इससे आपके लैपटॉप की कार्यक्षमता भी बेहतर रहेगी और वह लंबे समय तक सही रहेगा। इसलिए हमेशा अपने लैपटॉप को साफ करने से पहले बंद कर दें।