सर्दियों के दौरान जेड प्लांट की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, पत्तियां रहेंगी चमकदार

जेड प्लांट की पत्तियों पर धूल जमा हो जाती है, जिससे उसकी सुंदरता कम हो सकती है। इसलिए समय-समय पर इनकी सफाई करें। इसके लिए एक गीले कपड़े का इस्तेमाल करके हल्के हाथों से सभी पत्तियों को पोंछें। इससे न केवल धूल मिट जाएगी बल्कि पौधे की चमक भी बनी रहेगी।

इसके अलावा आप हल्के साबुन का घोल भी बना सकते हैं और उससे पत्तियों को धो सकते हैं। इससे पौधे की देखभाल भी अच्छी होगी और वह स्वस्थ रहेगा।