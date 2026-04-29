गर्मियों के दौरान तैलीय त्वचा का ख्याल रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

गर्मियों का मौसम तैलीय त्वचा वालों के लिए कई परेशानियां लेकर आता है। इस मौसम में ज्यादा पसीना आने, मुंहासे होने और त्वचा की चमक खोने जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। हालांकि, कुछ आसान स्किन केयर टिप्स अपनाकर आप इन समस्याओं से बच सकते हैं और अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि तैलीय त्वचा वाले गर्मियों के दौरान किन-किन बातों का ध्यान रखें।

#1 रोजाना चेहरा धोएं गर्मियों में पसीना और धूल-मिट्टी के कारण तैलीय त्वचा पर गंदगी जमा हो जाती है, जिससे मुंहासे होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए रोजाना दो बार अपने चेहरे को एक अच्छे फेसवॉश से धोएं। इसके लिए सल्फेट और रासायनिक तत्व रहित फेसवॉश का इस्तेमाल करें। अपने चेहरे को धोने के बाद इसे मुलायम तौलिये से हल्के हाथों से पोंछे। यह त्वचा को ताजगी और साफ-सफाई का एहसास देगा।

#2 मॉइस्चराइजर लगाना न भूलें यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि तैलीय त्वचा वालों को जेल आधारित मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। यह त्वचा को नमी देने के साथ तैलीय प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त जेल आधारित मॉइस्चराइजर लगाने से चेहरा ताजा और हल्का महसूस होता है। इसे रोजाना सुबह और रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लगाएं।

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#3 सूरज की किरणों से बचाएं गर्मियों में सूरज की किरणें त्वचा को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं, खासकर तैलीय त्वचा वालों को सूरज की किरणों से सबसे ज्यादा खतरा होता है क्योंकि ये किरणें त्वचा को जलाकर उसे काला कर देती हैं। इससे बचने के लिए अपने चेहरे पर रोजाना सनस्क्रीन लगाएं, जो 30 या उससे ज्यादा के SPF वाले हो। यह आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद करेगी।

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#4 त्वचा को साफ करें गर्मियों में त्वचा की ऊपरी परत पर मृत कोशिकाओं का जमाव हो जाता है, जिससे त्वचा सुस्त और बेजान दिखने लगती है। इससे छुटकारा पाने के लिए हफ्ते में दो बार अपनी त्वचा को साफ करें। इसके लिए आप चीनी, कॉफी या ओट्स का इस्तेमाल करके घरेलू स्क्रब बना सकते हैं। इन सामग्रियों को दही या शहद के साथ मिलाएं और फिर इसे चेहरे पर लगाएं। इससे त्वचा कोमल और चमकदार बनेगी।