गर्मियों के दौरान चकत्ते से बचने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और उमस के कारण शरीर में पसीना आता है और जब पसीना पसीने की छोटी नलियों में फंस जाता है तो इससे चकत्ते होने लगते हैं। हालांकि, ज्यादातर लोग इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह समस्या गंभीर है और इससे त्वचा में जलन, लालिमा, खुजली और दाने जैसी कई परेशानियां हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर चकत्ते से छुटकारा पाया जा सकता है।

#1 ढीले और हल्के कपड़े पहनें गर्मियों के दौरान ढीले और हल्के कपड़े पहनें। सूती और हल्के रंग के कपड़े सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये त्वचा को हवा लगने देते हैं और पसीने को आसानी से सोख लेते हैं। तंग कपड़े पहनने से बचें क्योंकि ये पसीने की नलियों को बंद कर सकते हैं और चकत्ते का कारण बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब भी आप घर से बाहर निकलें तो ढीले-ढाले कपड़े ही पहनें।

#2 रोज नहाना जरूरी गर्मियों में रोजाना नहाना बहुत जरूरी है। यह न केवल आपकी त्वचा को साफ करता है, बल्कि पसीने की नलियों को भी खोलता है। ठंडे पानी से नहाने से त्वचा को ठंडक मिलती है और चकत्ते से राहत मिलती है। आप चाहें तो नहाने के पानी में थोड़ा नमक या ओटमील भी मिला सकते हैं, जो त्वचा को ठंडक देने में मदद कर सकते हैं और जलन को कम कर सकते हैं।

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#3 पसीने को साफ और सुखाएं पसीना चकत्ते का मुख्य कारण होता है, इसलिए इसे साफ और सुखाना जरूरी है। अगर आप पसीने को साफ और सुखाते हैं तो इससे चकत्ते होने की संभावना कम हो जाती है। इसके लिए आप मुलायम तौलिये या कपड़े का इस्तेमाल करके पसीने को धीरे-धीरे पोंछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप पसीने से भरे शरीर को कुछ देर के लिए ठंडी हवा में रखेंगे तो इससे पसीना जल्दी सूख जाएगा।

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#4 पाउडर का करें इस्तेमाल पाउडर त्वचा को तैलीय प्रभाव से मुक्त रखने में मदद कर सकता है, जिससे चकत्ते होने की संभावना कम हो जाती है। इसके लिए आप कॉर्नस्टार्च या बच्चों के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पाउडर त्वचा को सूखा रखते हैं और पसीने को सोख लेते हैं। इन्हें प्रभावित क्षेत्र पर हल्के हाथों से लगाएं। इससे त्वचा को ठंडक मिलेगी और चकत्ते से बचाव होगा।