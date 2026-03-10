गर्मियों में थकान से बचने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, दिनभर रहेंगे ऊर्जा से भरपूर

गर्मियों में बढ़ते तापमान के कारण थकान की समस्या काफी बढ़ जाती है। इसकी वजह से शरीर में कमजोरी, चक्कर आना और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा इसके चलते काम में भी मन नहीं लगता है। ऐसे में आपको ये सरल और प्रभावी तरकीबें अपनानी चाहिए, जो आपको गर्मी की थकान से बचा सकती हैं और दिनभर ऊर्जा से भरपूर बनाए रख सकती हैं। इनकी मदद से आपकी उत्पादकता भी बढ़ जाएगी।

#1 घर से निकलने से पहले कपड़े सेट करें अगर आप घर से निकलने से पहले अपने कपड़ों को ठीक से व्यवस्थित कर लेते हैं तो आपका समय बचता है और आप गर्मी की थकान से भी बचे रह सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने कपड़ों को धोकर धूप में सुखाएं, फिर इन्हें अच्छे से प्रेस करें। इसके बाद इन्हें अपनी अलमारी में व्यवस्थित तरीके से रखें। गर्मियों के लिए हल्के और सांस लेने वाले कपड़े चुनें, जैसे सूती या लिनन के कपड़े।

#2 ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें गर्मी की थकान से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करना जरूरी है। इसके लिए नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, लस्सी, आम पना, तरबूज का रस, चिया के बीज का पानी या फिर फलों का रस आदि पीएं। इससे शरीर हाइड्रेट रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाएंगे और पानी की कमी नहीं होगी। इसके अलावा आप चाहें तो दिन की शुरुआत एक गिलास गुनगुने पानी से भी कर सकते हैं।

#3 घर के अंदर रहें जितना ज्यादा संभव हो, घर के अंदर रहने का ही प्रयास करें। अगर आप घर के बाहर किसी काम के लिए निकल रहे हैं तो उसके लिए सुबह का समय चुनें, क्योंकि इस समय सूरज की रोशनी कम होती है। इसके अलावा घर से बाहर निकलते समय अपने सिर को किसी चीज से ढककर रखें और ज्यादा देर धूप में न रहें। साथ ही बाहर से घर लौटकर सबसे पहले अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लें।

#4 हल्का-फुल्का खाना खाएं गर्मी की थकान से बचने के लिए हल्का-फुल्का खाना खाना अच्छा माना जाता है, क्योंकि भारी भोजन शरीर की गर्मी को काफी बढ़ा सकता है। इसके लिए आप सलाद, दही, खीरा, पका हुआ आलू, उबली हुई सब्जियां, दाल और खिचड़ी आदि खा सकते हैं। इसके अलावा घर पर केले की टिक्की, मूंगफली की टिक्की, आम की बर्फी और आम की खीर भी बनाई जा सकती है। हल्का खाना पेट को ठीक रखेगा और बदहजमी से भी बचाएगा।