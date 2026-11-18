यात्रा के दौरान पानी पीते रहना बहुत अहम है। पानी पीते रहें और शरीर को तरोताजा रखें ताकि थकान महसूस न हो।

यात्रा में अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है और थकान बढ़ सकती है। इसलिए अपने साथ पानी की बोतल रखें और समय-समय पर पानी पीते रहें।

इसके अलावा अगर संभव हो तो फलों का रस या नारियल पानी भी पिएं, जो शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करें।