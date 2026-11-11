एक्सरसाइज रूटीन को एडजस्ट करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

सुबह उठते ही हल्की खिंचाव करना बहुत फायदेमंद होता है। इससे न केवल आपका शरीर चुस्त-दुरुस्त रहता है, बल्कि आपको पूरे दिन ऊर्जा भी मिलती है। खिंचाव करने से आपकी मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और आपको किसी भी तरह की चोट का डर नहीं रहता।

इसके अलावा यह आपके खून के बहाव को भी बेहतर बनाता है, जिससे आपका शरीर तरोताजा महसूस करता है। इसलिए सुबह की शुरुआत हल्की खिंचाव से करें और दिनभर सक्रिय रहें।