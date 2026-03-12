सफर के दौरान जेट लैग से बचने के लिए अपनाएं ये 5 अनोखे उपाय

लंबी यात्रा के दौरान जेट लैग एक आम समस्या है। यह शरीर की आंतरिक घड़ी को प्रभावित करता है और नींद के पैटर्न को बिगाड़ सकता है। हालांकि, कुछ सरल और प्रभावी तरीके अपनाकर आप इस समस्या से बच सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे, जो आपकी यात्रा को आरामदायक और मजेदार बना सकते हैं और आपको जेट लैग से बचा भी सकते हैं।

#1 सोने का समय बदलें सफर पर निकलने से पहले अपने सोने का समय धीरे-धीरे बदलें। अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं, जहां समय अलग है तो अपने सोने और जागने का समय उसी हिसाब से सेट कर लें। उदाहरण के लिए, अगर आप अमेरिका से भारत जा रहे हैं और वहां रात के 10 बजे होंगे तो भारत में सुबह के 8 बज रहे होंगे। इस तरह समय का ध्यान रखने से शरीर को नए समय के अनुसार ढलने में आसानी होगी।

#2 पानी पीते रहें यात्रा के दौरान पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है। शरीर को तरल पदार्थों से भरपूर रखना थकान कम करता है और नींद में सुधार करता है। एयरपोर्ट या विमान में मिलने वाले पेय पदार्थों के बजाय बोतल बंद पानी पीएं। इसके अलावा यात्रा के दौरान कभी भी पानी की कमी न होने दें। इससे आपका शरीर तरोताजा रहेगा और आप जेट लैग से बच सकेंगे। पानी पीने से आपकी त्वचा भी ताजगी महसूस करेगी।

#3 हल्का खाना खाएं यात्रा के दौरान भारी खाना खाने से बचें, क्योंकि इससे पाचन पर दबाव पड़ता है और नींद में खलल उत्पन्न हो सकता है। हल्का खाना जैसे फल, सलाद या दही खाएं। इससे आपका पाचन ठीक रहेगा और नींद भी अच्छी आएगी। इसके अलावा हल्का खाना खाने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, जिससे आप यात्रा का आनंद ले सकें और जेट लैग से बच सकें। इस तरह आप अपनी यात्रा को आरामदायक बना सकते हैं।

#4 नींद की व्यवस्था करें अगर आपकी फ्लाइट रात में है तो अपने साथ एक अच्छी गुणवत्ता वाली आंखों की पट्टी और कान बंद करने वाले उपकरण रखें। ये उपकरण आपको शांति से सोने में मदद करेंगे और बाहरी शोरगुल से बचाएंगे। इसके अलावा आप अपने साथ एक हल्की कंबल या तकिया भी रख सकते हैं, जिससे आपकी यात्रा और भी आरामदायक हो जाएगी। इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपनी यात्रा को आरामदायक बना सकते हैं और जेट लैग से बच सकते हैं।