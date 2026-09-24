त्योहारों के दौरान मेहमानों को आमंत्रित करने से पहले अपनाएं ये 5 टिप्स
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम आते ही घर मेहमानों की आवाज से गूंज उठता है। खासकर जब त्योहारों की बात आती है तो मेहमानों का आना-जाना तो लगा ही रहता है। ऐसे में अगर आप मेहमानों को आमंत्रित करने से पहले कुछ टिप्स अपनाते हैं तो आपके लिए यह काम आसान हो जाएगा और आपके मेहमान भी खुश रहेंगे। आइए जानते हैं कि त्योहारों के मौसम में मेहमानों को आमंत्रित करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
#1
मेहमानों के लिए पहले से तैयार करें कमरा
त्योहारों के दौरान मेहमानों के लिए पहले से ही कमरा तैयार रखें। इसके लिए सबसे पहले अपने घर के उस हिस्से को व्यवस्थित करें, जहां मेहमान रुक सकते हैं।
इसके बाद वहां पर एक बिस्तर, अलमारी, सोफा, कुर्सी और टेबल आदि लगाएं।
इसके साथ ही कमरे में उचित रोशनी का प्रबंध करें और सभी जरूरी चीजें जैसे तौलिए, साबुन, शैंपू, क्रीम आदि रखें। इससे आपके मेहमानों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी।
#2
मेहमानों के लिए खरीदें कुछ फल और नाश्ता
त्योहारों के दौरान मेहमानों के लिए फल और नाश्ता खरीदना न भूलें। इसके लिए आप अपने घर के पास मौजूद किसी भी दुकान से फल और नाश्ता खरीद सकते हैं।
आप चाहें तो नाश्ते के तौर पर पॉपकॉर्न, चिप्स, नमकीन और मखाने आदि भी खरीद सकते हैं।
इसके अतिरिक्त आप मेहमानों के लिए पेय जैसे जूस, ठंडा पेय और शरबत आदि की व्यवस्था भी कर सकते हैं।
#3
मेहमानों के लिए बनाएं स्वादिष्ट व्यंजन
त्योहारों के दौरान मेहमानों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाना न भूलें।
इसके लिए आप अपने घर के रसोई घर में स्वादिष्ट व्यंजन जैसे बिरयानी, पुलाव, पकोड़े, राजमा चावल, खीर, पनीर टिक्का और दही बड़ा आदि बना सकते हैं।
इसके अलावा आप कुछ नया बनाकर भी परोस सकते हैं। इस तरह से आप अपने मेहमानों को खुश कर सकते हैं।
#4
मेहमानों के लिए बनाएं आकर्षक सजावट
त्योहारों के दौरान मेहमानों के स्वागत के लिए घर की सजावट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रंग-बिरंगे फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त आप अपने घर के कमरों में सुंदर दीवार घड़ी, दीवार पर सजावट के सामान, फोटो फ्रेम, गमले और शो पीस आदि रख सकते हैं। इससे आपके घर का माहौल खुशनुमा लगेगा।
#5
मेहमानों के लिए बनाएं मनोरंजन के विकल्प
त्योहारों के दौरान मेहमानों के मनोरंजन के लिए भी कुछ चीजें तैयार रखें। इसके लिए आप अपने घर के बैठक कक्ष में कुछ खेल, वीडियो गेम्स और किताबें आदि रख सकते हैं।
इसके अतिरिक्त आप अपने मेहमानों के लिए कुछ फिल्में भी चुन सकते हैं और उन्हें दिखा सकते हैं। इस तरह से त्योहारों के दौरान मेहमानों को आमंत्रित करना आसान हो सकता है।