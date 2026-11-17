सैलून ट्रीटमेंट के बाद तुरंत बालों को धोना नहीं चाहिए। इससे बालों पर किया गया ट्रीटमेंट बेअसर हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप सैलून से लौटने के बाद 48 घंटे तक बालों को न धोएं।

सैलून में बालों पर कुछ खास तेलीय पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जो बालों की जड़ों में असर डालते हैं।

अगर आप तुरंत बाल धो लेंगी, तो यह असर कम हो सकता है।