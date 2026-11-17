सैलून ट्रीटमेंट के बाद बालों की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 खास तरीके
क्या है खबर?
आजकल लोग अपने बालों को सुंदर और चमकदार बनाने के लिए सैलून ट्रीटमेंट लेते हैं। हालांकि, सैलून से आने के बाद बालों की देखभाल में थोड़ी अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है। सही देखभाल के जरिए आप बालों की खूबसूरती को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे तरीके जो सैलून ट्रीटमेंट के बाद आपके बालों की सही देखभाल में मदद करेंगे।
#1
शैंपू करने से बचें
सैलून ट्रीटमेंट के बाद तुरंत बालों को धोना नहीं चाहिए। इससे बालों पर किया गया ट्रीटमेंट बेअसर हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप सैलून से लौटने के बाद 48 घंटे तक बालों को न धोएं।
सैलून में बालों पर कुछ खास तेलीय पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जो बालों की जड़ों में असर डालते हैं।
अगर आप तुरंत बाल धो लेंगी, तो यह असर कम हो सकता है।
#2
गीले बालों पर कंघी न करें
सैलून ट्रीटमेंट के बाद गीले बालों पर कंघी करने से बचें। गीले बाल कमजोर होते हैं और उन पर कंघी करने से वे टूट सकते हैं या दोमुंहे हो सकते हैं।
इसके बजाय गीले बालों को तौलिये से हल्के से सुखाएं और जब बाल थोड़ा सूख जाएं, तब कंघी करें। इससे बाल मजबूत बने रहेंगे।
#3
गर्म पानी से न नहाएं
सैलून ट्रीटमेंट के बाद गर्म पानी से नहाना बालों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। गर्म पानी से बालों का प्राकृतिक तेल निकल जाता है, जिससे बाल रूखे हो जाते हैं।
नहाने के लिए हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ताकि बालों में नमी बनी रहे और वे स्वस्थ दिखें। हल्के गर्म पानी से बालों की जड़ों में खून का संचार भी बेहतर होता है।
#4
हीट स्टाइलिंग से बचें
सैलून ट्रीटमेंट के बाद हीट स्टाइलिंग से बचना चाहिए। जैसे कि स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग या ब्लो ड्राई करने से बालों में नमी कम होती है और वे कमजोर हो जाते हैं।
इसके बजाय, बालों को प्राकृतिक तरीके से सूखने दें और उन्हें खुला छोड़ दें। इससे बालों की चमक और स्वास्थ्य बरकरार रहेगा।
#5
केमिकल्स वाले उत्पादों का न करें इस्तेमाल
सैलून ट्रीटमेंट के बाद केमिकल्स वाले उत्पादों का इस्तेमाल बालों को नुकसान पहुंचा सकता है। इनके बजाय, प्राकृतिक उत्पाद जैसे एलोवेरा जेल, नारियल तेल या आर्गन ऑयल का इस्तेमाल करें। ये आपके बालों को पोषण देंगे और उनकी चमक बढ़ाएंगे।
इन सरल तरीकों को अपनाकर सैलून ट्रीटमेंट के बाद भी बालों की खूबसूरती बनाए रख सकते हैं।