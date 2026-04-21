लो ब्लड प्रेशर की समस्या को ठीक करने के लिए अपनाएं ये 5 सरल उपाय

लो ब्लड प्रेशर एक ऐसी स्थिति है, जिसमें रक्तचाप सामान्य से कम हो जाता है। यह समस्या अधिकतर बुजुर्गों में पाई जाती है, लेकिन यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। लो ब्लड प्रेशर होने पर चक्कर आना, थकान और कमजोरी महसूस होना आम है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप लो ब्लड प्रेशर की समस्या को ठीक कर सकते हैं।

#1 नमक खाएं नमक में एक खास तत्व होता है, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद कर सकता है। अगर आपके लो ब्लड प्रेशर है तो अपने खाने में थोड़ा अधिक नमक डालें, ताकि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ सके। हालांकि, ज्यादा नमक खाने से बचें, क्योंकि इससे अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त नमक युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन भी करें, जैसे पनीर, सोया सॉस, पिस्ता का सूप आदि। नमक वाला पानी पीना भी फायदेमंद होगा।

#2 पानी का सेवन करें पानी शरीर के लिए बहुत जरूरी है, विशेषकर लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए। पर्याप्त पानी पीने से शरीर में जरूरी तत्वों का संतुलन बना रहता है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की कोशिश करें। इसके अलावा नारियल पानी, ताजे फलों का रस और सूप भी पी सकते हैं, जो शरीर को तरोताजा रखते हैं और ब्लड प्रेशर को ठीक करते हैं।

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#3 कॉफी या चाय पिएं कॉफी या चाय में एक खास तत्व होता है, जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करता है। सुबह-सुबह एक कप कॉफी या चाय पीने से आपको ताजगी महसूस होगी और थकान भी दूर होगी। ध्यान रखें कि ज्यादा मात्रा में इनका सेवन सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए सीमित मात्रा में ही इनका सेवन करें। इसके अलावा हरी चाय भी पी जा सकती है, जो सेहत के लिए फायदेमंद होती है।

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#4 हल्दी वाला दूध आजमाएं हल्दी में एक खास तत्व होता है, जो सूजन कम करने और ब्लड प्रेशर को ठीक करने में मदद करता है। सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं। इससे आपको अच्छी नींद आएगी और अगली सुबह ताजगी महसूस होगी। इसके अलावा हल्दी का सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और शरीर की सूजन कम करने में भी मदद करता है। इसलिए, इसे अपने खाने में शामिल करें।