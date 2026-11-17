फर्नीचर की जगह बदलना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। अगर आप अपने सोफे, कुर्सियों और टेबल की जगह बदल देंगे तो आपका कमरा बिल्कुल नया लगेगा।

इसके अलावा आप पुराने फर्नीचर को नया लुक देने के लिए कवर या गद्दी भी उपयोग कर सकते हैं। इससे न केवल आपके फर्नीचर की उम्र बढ़ेगी बल्कि आपके घर का लुक भी बदल जाएगा।

इस तरह के छोटे-छोटे बदलाव आपके घर को ताजा और आकर्षक बना सकते हैं।