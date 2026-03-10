डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अपनाएं ये 5 प्रभावी तरीके, रहेंगे स्वस्थ और मिलेगी ताजगी

गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन की समस्या होने की संभावना ज्यादा होती है। यह शरीर में पानी की कमी के कारण होती है। इसके कारण सिरदर्द, थकान, कमजोरी और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, इस समस्या से बचाव करना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप डिहाइड्रेशन से सुरक्षित रह सकते हैं और गर्मियों में ताजगी का अनुभव कर सकते हैं।

#1 तरल पदार्थों का सेवन करें तरल पदार्थों का सेवन डिहाइड्रेशन से बचने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी और फलों के रस का भी सेवन करें। ये सभी पेय शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं और गर्मी में ताजगी का एहसास कराते हैं। पानी के साथ-साथ ऐसे पेय भी फायदेमंद होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं।

#2 ताजे फलों और सब्जियों का सेवन करें ताजे फल और सब्जियां न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि इनमें अधिक मात्रा में पानी भी होता है, जो शरीर को हाइड्रेट रखता है। तरबूज, खरबूज, खीरा और टमाटर जैसी फल-सब्जियां विशेष रूप से गर्मियों में मिलने वाली होती हैं और इनका सेवन शरीर को ठंडक पहुंचाता है। इनका सेवन करने से आप कई जरूरी पोषक तत्व भी प्राप्त कर सकते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने और ताजगी बनाए रखने में मदद करते हैं।

Advertisement

#3 हल्के रंग के कपड़े पहनें गर्मी में हल्के रंग के कपड़े पहनना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि ये धूप को अवशोषित करने के बजाय परावर्तित करते हैं। सफेद, हल्का नीला या हल्का पीला जैसे रंगों के कपड़े पहनने से शरीर को ठंडक मिलती है और गर्मी कम महसूस होती है। सूती या लिनन के कपड़े भी गर्मियों के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि ये सांस लेने देते हैं और पसीना सोख लेते हैं, जिससे आप आरामदायक महसूस करते हैं।

Advertisement

#4 समय-समय पर आराम करें गर्मियों में अधिक थकान महसूस होना आम बात है, इसलिए समय-समय पर आराम करना जरूरी है। अगर आप किसी काम में ज्यादा समय तक लगे रहेंगे तो थकान बढ़ सकती है, जिससे सिरदर्द या चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दिन में कुछ मिनट आराम करने या थोड़ी देर लेटने से ऊर्जा फिर से बढ़ सकती है और थकान कम होती है। इस तरह आप तरोताजा महसूस करेंगे और आपकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।