पतझड़ में सुबह की ये आदतें अपनाएं

पतझड़ के मौसम में सुबह की ये 5 आदतें अपनाएं, दिन होगा उत्पादक

लेखन अंजली 10:07 am Sep 21, 202610:07 am

क्या है खबर?

पतझड़ के मौसम में दिन छोटे होते हैं और ठंडे होते जाते हैं, जबकि रातें लंबी और ठंडी होती हैं। इस मौसम में कई लोग आलस्य का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनका दिन पूरी तरह खराब हो जाता है। हालांकि, अगर आप सुबह की कुछ आदतें अपनाते हैं तो आप इस मौसम में भी अपने दिन को बेहद उत्पादक बना सकते हैं। आइए आज हम आपको सुबह की ऐसी ही 5 आदतों के बारे में बताते हैं।