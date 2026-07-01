पैरों की देखभाल करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, स्वस्थ रहेंगे पैर

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रोजाना धोएं और साफ करें

पैरों को रोजाना धोना और साफ करना बहुत जरूरी है। गुनगुने पानी और हल्के साबुन का इस्तेमाल करें, जिससे कीटाणु दूर हों और मृत त्वचा हट सके। हफ्ते में एक बार पैरों की त्वचा को हल्के हाथों से रगड़कर साफ करें ताकि मृत त्वचा निकल जाए। इस प्रक्रिया से आपके पैर साफ-सुथरे रहेंगे और उनमें नमी बनी रहेगी। इसके अलावा यह त्वचा को ताजगी भी देगा और रक्त संचार को बेहतर बनाएगा, जिससे आपके पैर स्वस्थ और सुंदर दिखेंगे।