अपने मोबाइल स्टोरेज को बचाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

आजकल मोबाइल फोन पर ज्यादा स्टोरेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पर हम कई ऐप्स, फोटो, वीडियो और अन्य फाइलें रखते हैं। अगर आपके मोबाइल पर स्टोरेज कम है तो आपके लिए कई ऐप्स डाउनलोड करना या फोटो और वीडियो लेना मुश्किल हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने मोबाइल का स्टोरेज बचा सकते हैं।

#1 क्लाउड स्टोरेज का करें इस्तेमाल क्लाउड स्टोरेज एक बेहतरीन तरीका है, जिससे आप अपने मोबाइल का स्टोरेज बचा सकते हैं। इसके जरिए आप अपनी फोटो, वीडियो और अन्य फाइलें ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। इससे आपका मोबाइल हल्का रहेगा और आप कहीं भी अपनी फाइलें आसानी से देख सकते हैं। गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स और वनड्राइव जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग करके आप अपने मोबाइल स्टोरेज को बचा सकते हैं।

#2 ऐप्स को हटाएं अगर आपके मोबाइल में ऐसी ऐप्स हैं, जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते तो उन्हें हटा दें। इससे आपके मोबाइल का स्टोरेज काफी बच सकता है। इसके अलावा आप उन ऐप्स को भी छुपा सकते हैं, जिनका आप बार-बार उपयोग नहीं करते। इससे आपका मोबाइल हल्का रहेगा और आप नई ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। यह तरीका न केवल स्टोरेज बचाने में मदद करेगा बल्कि आपके मोबाइल की बैटरी को भी बेहतर बनाएगा।

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#3 फोटो और वीडियो का बैकअप लें अगर आप अपने मोबाइल पर फोटो और वीडियो रखते हैं तो उनका बैकअप लेना बहुत जरूरी है। बैकअप लेने के बाद आप अपनी फोटो और वीडियो को मोबाइल से हटा सकते हैं और जब जरूरत हो तब उन्हें वापस डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल फोटो, ड्रॉपबॉक्स या किसी अन्य ऑनलाइन स्टोरेज सेवा का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपका मोबाइल हल्का रहेगा और आप नई फोटो और वीडियो ले सकेंगे।

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#4 कैशे डेटा साफ करें कई बार हम बिना किसी जरूरत के ऐप्स का इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे कैशे डेटा भर जाता है। कैशे डेटा को साफ करने से आपका मोबाइल हल्का हो जाएगा और उसकी गति भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा इससे बैटरी जीवन भी बेहतर होगा। कैशे डेटा साफ करने के लिए सेटिंग्स में जाकर एप्लिकेशन मैनेजर चुनें और फिर उन ऐप्स का कैशे डेटा साफ करें, जिन्हें आप अक्सर उपयोग नहीं करते।