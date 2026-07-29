रसोई में धुएं और दुर्गंध को कम करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

बेकिंग सोडा एक ऐसा पदार्थ है, जो गंध सोख लेता है और धुएं कम करता है।

आप इसे रसोई की अलमारियों में रख सकते हैं या फिर किसी छोटे डिब्बे में डालकर रख सकते हैं। इससे आपकी रसोई हमेशा ताजा महसूस होगी।

इसके अलावा आप बेकिंग सोडा का उपयोग बर्तन धोने वाले साबुन या पाउडर के विकल्प के रूप में भी कर सकते हैं। इससे न केवल गंध कम होगी बल्कि सफाई भी बेहतर होगी।