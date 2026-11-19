अगर आप सुखाने की मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो उसका तापमान सही रखना बहुत जरूरी है। अधिक तापमान से तौलिये जल सकते हैं या उनका आकार बिगड़ सकता है, इसलिए मध्यम तापमान पर ही तौलिए को सुखाएं।

इसके अलावा मशीन का दरवाजा खोलकर कुछ समय के लिए छोड़ दें ताकि हवा अंदर तक पहुंच सके और तौलिया पूरी तरह से सूख सके। इससे तौलिए की गुणवत्ता बनी रहेगी और वह लंबे समय तक नए जैसा लगेगा।