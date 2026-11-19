तौलिए धोने के बाद उन्हें जल्दी सुखाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
तौलिए धोने के बाद उन्हें सही तरीके से सुखाना बहुत जरूरी है। इससे न केवल तौलिए ताजा और मुलायम रहते हैं, बल्कि उनमें से बदबू भी नहीं आती। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी सुझाव देंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने तौलिए जल्दी और सही तरीके से सूखा सकते हैं। इन सुझावों की मदद से आप अपने तौलिए को लंबे समय तक नए जैसा बना सकते हैं।
#1
तौलिए धोने के बाद उन्हें अच्छे से निचोड़ें
तौलिए को धोने के बाद उसमें से अतिरिक्त पानी निकालना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप तौलिए को मशीन में घुमा सकते हैं या हाथों से अच्छे से निचोड़ सकते हैं।
अगर आपके पास सुखाने की मशीन है तो उसका उपयोग करें। इससे तौलिए का वजन हल्का हो जाएगा और वह जल्दी सूख जाएगा। ध्यान रखें कि तौलिए को ज्यादा निचोड़ने से उसका आकार बिगड़ सकता है, इसलिए हल्के हाथों से निचोड़ें।
#2
तौलिए को हवा में लटकाएं
तौलिए को सुखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उसे हवा में लटका दिया जाए। आप इसे बाथरूम के दरवाजे पर लटका सकते हैं या किसी तार पर डाल सकते हैं।
इससे तौलिये को चारों ओर से हवा मिलेगी और वह जल्दी सूख जाएगा। अगर बाहर धूप है तो तौलिए को छत पर डाल दें, इससे न केवल वह जल्दी सूखेगा बल्कि उसमें से बदबू भी नहीं आएगी।
#3
साबुन का सही उपयोग करें
तौलिए को धोते समय सही मात्रा में साबुन का उपयोग करें। अधिक साबुन लगाने से तौलिए की मुलायम परत कमजोर हो सकती है और उसकी नमी बनी रहती है, जिससे बदबू आ सकती है।
इसलिए हमेशा निर्देशित मात्रा में ही साबुन का उपयोग करें। अगर आपका साबुन पाउडर है तो उसे पानी में अच्छे से घोलकर ही तौलिए पर डालें।
अगर गीला है तो थोड़ा-सा हाथ में लेकर उसे फैलाएं। इससे तौलिये की नमी बनी रहेगी।
#4
सुखाने की मशीन का सही तापमान चुनें
अगर आप सुखाने की मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो उसका तापमान सही रखना बहुत जरूरी है। अधिक तापमान से तौलिये जल सकते हैं या उनका आकार बिगड़ सकता है, इसलिए मध्यम तापमान पर ही तौलिए को सुखाएं।
इसके अलावा मशीन का दरवाजा खोलकर कुछ समय के लिए छोड़ दें ताकि हवा अंदर तक पहुंच सके और तौलिया पूरी तरह से सूख सके। इससे तौलिए की गुणवत्ता बनी रहेगी और वह लंबे समय तक नए जैसा लगेगा।
#5
नियमित रूप से बदलें स्थान
अगर आपने तौलिए को बार-बार एक ही जगह पर सुखाया होगा तो वह जगह थोड़े समय बाद गीली रह जाती होगी। इसलिए हर बार तौलिए का स्थान बदलना चाहिए। इससे न केवल उसकी बदबू दूर होगी बल्कि वह जल्दी सूखेगा भी।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने धोए हुए तौलियों को सही तरीके से सुखा सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक नए जैसा बना सकते हैं।