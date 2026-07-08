मानसून में कुत्तों को टिक्स से बचाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
मानसून के दौरान नमी भरा मौसम कई बीमारियों का कारण बन सकता है, जिनमें से एक है टिक्स। यह एक प्रकार का कीड़ा है, जो कुत्तों की त्वचा पर काटने और खून चूसने के बाद कई बीमारियां दे सकता है। यह कीड़ा मानसून के दौरान तेजी से बढ़ता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने कुत्ते को मानसून के दौरान टिक्स से सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
नियमित रूप से कुत्ते की जांच करें
टिक्स को पहचानना आसान है। इसके लिए अपने कुत्ते के पूरे शरीर की नियमित जांच करें। अगर आपको अपने कुत्ते की त्वचा पर काले या भूरे रंग के गोल आकार के टुकड़े दिखें तो समझ जाएं कि आपके कुत्ते को टिक्स हो गई है। इसके अलावा अगर आपको अपने कुत्ते के कानों के अंदर या फिर पैर के बीच में लाल धब्बे दिखें तो समझें कि आपके कुत्ते को टिक्स काट लिया है।
#2
टिक्स से सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल करें रसायन युक्त उत्पाद
अगर आपके कुत्ते को टिक्स हो गई है तो उसे इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए रसायन युक्त उत्पादों का इस्तेमाल करें। ये उत्पाद कुत्ते की त्वचा को टिक्स से सुरक्षित रखने के साथ-साथ उसे दूर भी कर सकते हैं। हालांकि, इनका इस्तेमाल करने से पहले जानवर चिकित्सक की सलाह जरूर लें। इसके अलावा अपने कुत्ते के आसपास की जगह को भी टिक्स से सुरक्षित रखने के लिए इन उत्पादों से छिड़काव करें।
#3
कुत्ते को नहलाएं
अगर आपके कुत्ते को टिक्स हो गई है तो उसे इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए उसे नहलाएं। इसके लिए आप अपने कुत्ते के लिए बाजार से किसी एंटी-टिक्स शैंपू को खरीदकर लाएं और उसे नहलाने से पहले 5 से 10 मिनट तक उसे लगा रहने दें। इसके बाद पानी से उसे धो लें। इससे टिक्स हटने लगेंगे। आप चाहें तो अपने कुत्ते को इस तरह के शैंपू से नहलाने के लिए जानवर चिकित्सक की सलाह लें।
#4
अपने कुत्ते को गार्डनिंग या वॉक से रखें दूर
अगर आपके कुत्ते को टिक्स हो गई है तो उसे मानसून के दौरान गार्डनिंग या वॉक पर न ले जाएं। दरअसल, मानसून में टिक्स घास, पेड़-पौधों और गार्डन में तेजी से पनपने लगते हैं, ऐसे में अपने कुत्ते को गार्डनिंग या वॉक पर ले जाने से पहले उसे पूरी तरह से ढककर रखें। इसके अलावा मानसून में अपने कुत्ते को गार्डनिंग या वॉक पर ले जाने से पहले उसे एंटी-टिक्स स्प्रे से जरूर छिड़कें।
#5
अपने कुत्ते को खिलाएं ये चीजें
कुछ चीजें आपके कुत्ते को टिक्स से सुरक्षित रखने में मदद कर सकती हैं। उदाहरण के लिए नारियल का तेल, पुदीने की पत्तियां, सेब का सिरका और लहसुन आदि। इनमें से किसी एक चीज का सेवन आपके कुत्ते को टिक्स से सुरक्षित रखने में सहायक हो सकता है। हालांकि, इनका सेवन करने से पहले अपने कुत्ते को जानवर चिकित्सक की ओर से बताई गई मात्रा में खिलाएं।