मानसून में कुत्तों को टिक्स से बचाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

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कुत्ते को नहलाएं

अगर आपके कुत्ते को टिक्स हो गई है तो उसे इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए उसे नहलाएं। इसके लिए आप अपने कुत्ते के लिए बाजार से किसी एंटी-टिक्स शैंपू को खरीदकर लाएं और उसे नहलाने से पहले 5 से 10 मिनट तक उसे लगा रहने दें। इसके बाद पानी से उसे धो लें। इससे टिक्स हटने लगेंगे। आप चाहें तो अपने कुत्ते को इस तरह के शैंपू से नहलाने के लिए जानवर चिकित्सक की सलाह लें।