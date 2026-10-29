बच्चों के होंठों को फटने से बचाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
बच्चों के होंठों की देखभाल करना बहुत जरूरी है, खासकर ठंड के मौसम में जब हवा में नमी कम होती है और हवा सूखी हो जाती है। इस कारण बच्चों के होंठ आसानी से फट सकते हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चों के होंठों को फटने से बचा सकते हैं और उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं। आइए इन तरीकों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
#1
पानी का सेवन बढ़ाएं
बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाना बहुत जरूरी है। पानी पीने से उनके शरीर में नमी बनी रहती है और होंठ भी नमी से भरे रहते हैं।
ठंड के मौसम में बच्चों को अधिक पानी पिलाने की कोशिश करें ताकि वे पानी की कमी से बच सकें।
इसके अलावा आप उन्हें ताजे फलों का रस भी दे सकते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी लाभकारी होता है।
#2
होंठों पर मलहम का करें इस्तेमाल
बच्चों के होंठों को फटने से बचाने के लिए मलहम का उपयोग करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। मलहम उनके होंठों पर एक सुरक्षात्मक परत बना देता है, जो उन्हें सूखने और फटने से बचाता है।
आप बाजार से खरीदने की बजाय घर पर ही प्राकृतिक चीजों से मलहम बना सकते हैं, जिसमें नारियल का तेल, बादाम का तेल या शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जा सकता है।
#3
होंठों को चाटने से रोकें
बच्चे अक्सर अपने होंठों को चाटते रहते हैं, जिससे उनकी त्वचा और भी ज्यादा सूखी हो जाती है और फटने लगती है। इसलिए उन्हें समझाएं कि यह आदत छोड़ना कितना जरूरी है।
आप उन्हें किसी अन्य गतिविधि में व्यस्त रखकर या उनके पास हमेशा कुछ खेलने के लिए देकर इस आदत को कम कर सकते हैं।
इसके अलावा जब भी वे होंठ चाटते हुए दिखें तो उन्हें धीरे-धीरे टोके और सही व्यवहार सिखाएं।
#4
धूप से बचाएं
धूप भी बच्चों के होंठों को नुकसान पहुंचा सकती है, खासकर जब बाहर तेज धूप हो रही हो। इसलिए जब भी आपका बच्चा बाहर जाए तो उसके होंठों पर धूप से बचाव करने वाला मलहम लगाएं ताकि वे धूप से सुरक्षित रहें।
इसके अलावा अगर आपका बच्चा खेलते समय बाहर जाता है तो उसे टोपी पहनाकर भेजें ताकि उसकी आंखें और चेहरा धूप से सुरक्षित रहें। इस तरह आपका बच्चा धूप में भी आरामदायक महसूस करेगा।
#5
सही खान-पान दें
बच्चों का खान-पान भी उनके स्वास्थ्य पर अहम भूमिका निभाता है। उन्हें विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन कराएं, जो उनके होंठों को पोषण देते हैं। गाजर, पालक, संतरा आदि सब्जियां और फल उनके लिए फायदेमंद होते हैं।
इसके अलावा नारियल पानी, दही जैसी चीजें भी उनके शरीर को नमी से भरा रखती हैं और होंठों को स्वस्थ बनाए रखती हैं। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने बच्चों के फटे होंठों से बचा सकते हैं।