बच्चों के होंठों को फटने से बचाने के तरीके

बच्चों के होंठों को फटने से बचाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 01:52 pm Oct 29, 202601:52 pm

क्या है खबर?

बच्चों के होंठों की देखभाल करना बहुत जरूरी है, खासकर ठंड के मौसम में जब हवा में नमी कम होती है और हवा सूखी हो जाती है। इस कारण बच्चों के होंठ आसानी से फट सकते हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चों के होंठों को फटने से बचा सकते हैं और उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं। आइए इन तरीकों के बारे में विस्तार से जानते हैं।