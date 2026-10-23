रसोई के कपड़ों को साफ रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, आसानी से हटेंगे दाग

बेकिंग सोडा एक ऐसा पदार्थ है, जो कई तरह की सफाई में काम आता है।

रसोई के कपड़ों से चिपके हुए तेल या मसाले के दाग हटाने के लिए बेकिंग सोडा का पेस्ट बनाकर इसे दाग पर लगाएं और कुछ देर छोड़ दें। इसके बाद इसे पानी से धो लें। इससे दाग आसानी से निकल जाएगा और कपड़े साफ हो जाएंगे।

बेकिंग सोडा का उपयोग करना सरल और प्रभावी है, जिससे आपके रसोई के कपड़े नए जैसे दिखेंगे।