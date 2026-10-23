रसोई के कपड़ों को साफ रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, आसानी से हटेंगे दाग
क्या है खबर?
रसोई के कपड़े रोजमर्रा के खाने और अन्य कामों के दौरान गंदे हो जाते हैं। इनमें तेल के दाग, मसाले के दाग और बदबू जैसी कई समस्याएं होती हैं। इन कपड़ों को साफ रखना जरूरी है ताकि वे लंबे समय तक टिकें और अच्छे दिखें। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने रसोई के कपड़ों को आसानी से साफ कर सकते हैं।
#1
गर्म पानी का करें इस्तेमाल
रसोई के कपड़ों को साफ करने का सबसे आसान तरीका है गर्म पानी का इस्तेमाल करना।
गर्म पानी में धोने का पाउडर मिलाकर कपड़ों को 15-20 मिनट भिगोएं। इससे दाग और गंदगी ढीली हो जाएगी और आसानी से निकल जाएगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सफेद सिरका भी मिला सकते हैं, जिससे बदबू भी दूर हो जाएगी और कपड़े मुलायम बने रहेंगे।
इसके बाद कपड़ों को सामान्य तरीके से धो लें।
#2
नींबू का रस भी है कारगर
नींबू का रस प्राकृतिक सफाई का काम करता है, जो सफेद कपड़ों पर लगे दागों को साफ करने में मदद करता है।
इसके लिए नींबू के रस को सीधे दाग वाले हिस्से पर लगाएं और कुछ मिनट छोड़ दें, फिर इसे पानी से धो लें। अगर दाग ज्यादा गहरा हो तो इसे 2-3 बार दोहराएं।
नींबू का रस न केवल दाग हटाता है बल्कि कपड़ों को ताजा भी बनाता है और बदबू भी दूर करता है।
#3
बेकिंग सोडा भी है मददगार
बेकिंग सोडा एक ऐसा पदार्थ है, जो कई तरह की सफाई में काम आता है।
रसोई के कपड़ों से चिपके हुए तेल या मसाले के दाग हटाने के लिए बेकिंग सोडा का पेस्ट बनाकर इसे दाग पर लगाएं और कुछ देर छोड़ दें। इसके बाद इसे पानी से धो लें। इससे दाग आसानी से निकल जाएगा और कपड़े साफ हो जाएंगे।
बेकिंग सोडा का उपयोग करना सरल और प्रभावी है, जिससे आपके रसोई के कपड़े नए जैसे दिखेंगे।
#4
कपड़े धोने के पाउडर का सही उपयोग करें
कपड़े धोने के पाउडर का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है ताकि यह पूरी तरह से घुल जाए और कपड़ों पर कोई निशान न रहे।
इसके लिए गर्म पानी में धोने का पाउडर मिलाकर कपड़ों को धोएं। इससे गंदगी और दाग आसानी से निकल जाएंगे।
अगर आप चाहते हैं कि धोने का पाउडर अच्छे से काम करे तो उसे कपड़ों पर लगाने से पहले थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि वह पूरी तरह से घुल जाए।
#5
धूप में सुखाएं
धूप में सूखाना न केवल कपड़ों को ताजगी देता है बल्कि कीटाणुओं को भी खत्म करता है। गीले कपड़ों को धूप में सुखाने से उनमें मौजूद नमी दूर होती है, जिससे बदबू नहीं आती।
इसके अलावा धूप में सुखाने से कपड़ों की चमक बनी रहती है। इन तरीकों को अपनाकर आप आसानी से अपने रसोई के कपड़ों को साफ रख सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक टिकाऊ बना सकते हैं।