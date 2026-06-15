रसोई के टाइल्स की सफाई के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, नहीं पड़ेगा ज्यादा समय
क्या है खबर?
रसोई की टाइल्स पर जमी चिकनाई और दाग-धब्बे न केवल देखने में खराब लगते हैं बल्कि स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकते हैं। अगर आप रसोई की टाइल्स को साफ-सुथरा रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रोजाना सिर्फ 5 मिनट का समय देना होगा। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार तरीके बताते हैं, जिनसे आप अपनी रसोई की टाइल्स को साफ और चमकदार बना सकते हैं।
#1
बेकिंग सोडा और सिरका का मिश्रण
बेकिंग सोडा और सिरका का मिश्रण रसोई की टाइल्स को साफ करने का एक बेहतरीन तरीका है। इसके लिए एक कपड़े पर बेकिंग सोडा छिड़कें और फिर उस पर सफेद सिरका डालें। इसे कुछ मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, फिर हल्के हाथों से रगड़ें। इसके बाद गर्म पानी से धो लें। यह मिश्रण चिकनाई और दाग-धब्बों को आसानी से हटा देता है और आपकी टाइल्स को नया जैसा बना देता है।
#2
नींबू का रस और नमक
नींबू का रस और नमक भी रसोई की टाइल्स को साफ करने में मदद कर सकता है। नींबू के रस में विटामिन-C होता है, जो कीटाणुओं को मारता है, जबकि नमक घर्षक के रूप में काम करता है। इसके लिए एक कटोरी में नींबू का रस निकालें और उसमें थोड़ा नमक मिलाएं। अब इस मिश्रण को दाग-धब्बों पर लगाकर 5 मिनट तक छोड़ दें, फिर ब्रश से रगड़कर पानी से धो लें।
#3
बर्तन धोने का लिक्विड सोप
बर्तन धोने के लिक्विड सोप में मौजूद तत्व चिकनाई को आसानी से साफ कर सकते हैं। इसके लिए एक बाल्टी गुनगुने पानी में थोड़ा लिक्विड सोप डालकर मिलाएं, फिर एक स्पंज या कपड़े को इस मिश्रण में भिगोकर टाइल्स पर रगड़ें। इससे सारी गंदगी और चिकनाई निकल जाएगी। इसके बाद साफ पानी से धो लें। यह तरीका न केवल असरदार है बल्कि इसे करना भी आसान है और इससे आपकी रसोई की टाइल्स चमकदार बन जाएंगी।
#4
हाइड्रोजन पेरॉक्साइड
हाइड्रोजन पेरॉक्साइड एक ताकतवर क्लीनर है, जो कीटाणुओं को मारने के साथ-साथ दाग-धब्बों को हटाने में मदद करता है। इसके लिए एक स्प्रे बोतल में हाइड्रोजन पेरॉक्साइड भरकर उसे टाइल्स पर छिड़कें, फिर कुछ मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद ब्रश से रगड़कर साफ पानी से धो लें। यह तरीका न केवल असरदार है बल्कि इसे करना भी आसान है और इससे आपकी रसोई की टाइल्स चमकदार बन जाएंगी।
#5
नियमित सफाई
रोजाना थोड़ी-थोड़ी सफाई करने से बड़े पैमाने पर साफ-सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए खाना बनाने के बाद या पहले ही अपनी रसोई की टाइल्स को साफ करें ताकि उनमें कोई भी गंदगी जमा न हो सके। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी रसोई की टाइल्स को आसानी से साफ रख सकते हैं और उन्हें चिकनाई और दाग-धब्बों से मुक्त बना सकते हैं।