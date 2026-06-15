रसोई के टाइल्स की सफाई के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, नहीं पड़ेगा ज्यादा समय

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बर्तन धोने का लिक्विड सोप

बर्तन धोने के लिक्विड सोप में मौजूद तत्व चिकनाई को आसानी से साफ कर सकते हैं। इसके लिए एक बाल्टी गुनगुने पानी में थोड़ा लिक्विड सोप डालकर मिलाएं, फिर एक स्पंज या कपड़े को इस मिश्रण में भिगोकर टाइल्स पर रगड़ें। इससे सारी गंदगी और चिकनाई निकल जाएगी। इसके बाद साफ पानी से धो लें। यह तरीका न केवल असरदार है बल्कि इसे करना भी आसान है और इससे आपकी रसोई की टाइल्स चमकदार बन जाएंगी।