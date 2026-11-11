रसोई के स्पंज को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, रहेंगे बैक्टीरिया मुक्त

बर्तन धोने वाले लिक्विड का उपयोग करके भी आप अपने स्पंज को साफ रख सकते हैं।

इसे धोते समय थोड़ी मात्रा में लिक्विड डालकर रगड़ें, फिर पानी से धो लें। इससे सभी गंदगी निकल जाती है और स्पंज की खुशबू भी बनी रहती है।

यह तरीका न केवल आपके स्पंज को साफ और ताजा बनाए रखता है, बल्कि इसे लंबे समय तक टिकाऊ भी बनाता है।

नियमित रूप से इस तरीके का पालन करने से आपका स्पंज बैक्टीरिया मुक्त रहेगा।