रसोई के स्पंज को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, रहेंगे बैक्टीरिया मुक्त
क्या है खबर?
रसोई का स्पंज एक अहम चीज है, जो बर्तनों को साफ करने में मदद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर भी बैक्टीरिया पनप सकते हैं? जी हां, गीला स्पंज बैक्टीरिया का घर बन सकता है। इसलिए इसे नियमित रूप से साफ करना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने रसोई के स्पंज को बैक्टीरिया मुक्त रख सकते हैं और लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं।
#1
गर्म पानी का करें इस्तेमाल
स्पंज को बैक्टीरिया मुक्त रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसे नियमित रूप से गर्म पानी से धोएं।
हर बार बर्तन धोने के बाद, अपने स्पंज को गर्म पानी के घोल में डुबोएं। इससे बैक्टीरिया मर जाते हैं और स्पंज की गंदगी भी निकल जाती है।
ध्यान रखें कि पानी बहुत गर्म न हो, सामान्य गर्म पानी ही पर्याप्त है। इससे आपका स्पंज साफ रहेगा और लंबे समय तक टिकेगा।
#2
माइक्रोवेव में करें साफ
अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो यह एक बेहतरीन तरीका हो सकता है अपने स्पंज को साफ करने का।
एक मिनट के लिए माइक्रोवेव में गर्म करें, इससे सभी बैक्टीरिया मर जाएंगे। ध्यान रखें कि स्पंज को किसी प्लेट या कप में रखें ताकि वह जल न जाए।
माइक्रोवेव का यह तरीका न केवल आपके स्पंज को बैक्टीरिया मुक्त करता है, बल्कि इसे लंबे समय तक टिकाऊ भी बनाता है।
#3
साधारण साबुन का करें उपयोग
स्पंज को साफ रखने के लिए आप साधारण साबुन का भी उपयोग कर सकते हैं।
एक बाल्टी गुनगुने पानी में कुछ बूंदे साबुन डालकर मिलाएं, फिर इसमें अपना स्पंज डालकर कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद स्पंज को निकालें और सूखने के लिए लटका दें।
इससे न केवल गंदगी निकलती है बल्कि इसकी खुशबू भी बनी रहती है। यह तरीका आपके स्पंज को साफ और ताजा बनाए रखता है।
#4
बर्तन धोने वाले लिक्विड का उपयोग करें
बर्तन धोने वाले लिक्विड का उपयोग करके भी आप अपने स्पंज को साफ रख सकते हैं।
इसे धोते समय थोड़ी मात्रा में लिक्विड डालकर रगड़ें, फिर पानी से धो लें। इससे सभी गंदगी निकल जाती है और स्पंज की खुशबू भी बनी रहती है।
यह तरीका न केवल आपके स्पंज को साफ और ताजा बनाए रखता है, बल्कि इसे लंबे समय तक टिकाऊ भी बनाता है।
नियमित रूप से इस तरीके का पालन करने से आपका स्पंज बैक्टीरिया मुक्त रहेगा।
#5
धूप में सुखाएं
स्पंज को बैक्टीरिया मुक्त रखने के लिए उसे धूप में सुखाना बहुत जरूरी है। हर हफ्ते कम से कम एक बार अपने स्पंज को धूप में रखें ताकि उसकी सारी नमी निकल जाए और बैक्टीरिया पनपने का मौका न मिले।
इन तरीकों को अपनाकर आप अपने रसोई के स्पंज को बैक्टीरिया मुक्त रख सकते हैं और लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं।
इन सरल कदमों से न केवल आपका स्पंज साफ रहेगा बल्कि आपकी रसोई भी।