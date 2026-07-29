गंदे जूट के कालीन को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, होगा फायदा

जूट के कालीन को साफ रखने के लिए वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करना एक अच्छा तरीका है। इससे धूल और गंदगी आसानी से निकल जाती है।

हफ्ते में कम से कम एक बार अपने जूट के कालीन को वैक्यूम क्लीनर से साफ करें। इससे न केवल आपका कालीन साफ रहेगा, बल्कि उसकी उम्र भी बढ़ेगी और वह नए जैसा दिखेगा।

इस प्रक्रिया से जूट के ताने-बाने में जमी हुई गंदगी भी हट जाएगी और आपका कालीन लंबे समय तक चलेगा।