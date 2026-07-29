गंदे जूट के कालीन को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, होगा फायदा
क्या है खबर?
जूट के कालीन अपने प्राकृतिक लुक और मजबूती के कारण काफी पसंद किए जाते हैं। हालांकि, इन्हें साफ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर जब इनमें दाग लग जाएं तो इन्हें सामान्य तरीके से धोने पर भी साफ नहीं होते। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने जूट के कालीन को आसानी से साफ कर सकते हैं और उसे नए जैसा बना सकते हैं।
#1
वैक्यूम क्लीनर का करें इस्तेमाल
जूट के कालीन को साफ रखने के लिए वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करना एक अच्छा तरीका है। इससे धूल और गंदगी आसानी से निकल जाती है।
हफ्ते में कम से कम एक बार अपने जूट के कालीन को वैक्यूम क्लीनर से साफ करें। इससे न केवल आपका कालीन साफ रहेगा, बल्कि उसकी उम्र भी बढ़ेगी और वह नए जैसा दिखेगा।
इस प्रक्रिया से जूट के ताने-बाने में जमी हुई गंदगी भी हट जाएगी और आपका कालीन लंबे समय तक चलेगा।
#2
बेकिंग सोडा का करें उपयोग
बेकिंग सोडा एक असरदार चीज है, जिसका उपयोग करके आप अपने जूट के कालीन को गहराई से साफ कर सकते हैं।
इसके लिए बेकिंग सोडा को दाग वाले हिस्से पर छिड़कें और उसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें ताकि वह दाग को सोख सके।
इसके बाद हल्के हाथों से ब्रश करें या वैक्यूम क्लीनर से साफ करें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और आपका जूट का कालीन ताजा और साफ दिखेगा।
#3
सिरका और पानी का मिश्रण बनाएं
सिरका और पानी का मिश्रण भी जूट के कालीन को साफ करने में मदद कर सकता है।
इसके लिए एक बाल्टी पानी में दो चम्मच सिरका मिलाएं, फिर इस मिश्रण को स्प्रे बोतल में भरकर दाग वाले हिस्से पर छिड़कें। कुछ मिनट बाद साफ कपड़े से पोंछ लें।
इससे न केवल दाग हटेगा बल्कि कालीन की महक भी ताजगी भरी रहेगी। यह तरीका जूट के ताने-बाने को नुकसान भी नहीं पहुंचाता, जिससे आपका कालीन लंबे समय तक नया जैसा रहेगा।
#4
गर्म पानी का करें उपयोग
गर्म पानी का उपयोग करके भी आप अपने जूट के कालीन को अच्छी तरह साफ कर सकते हैं।
इसके लिए गर्म पानी लें और उसमें थोड़ा डिटर्जेंट पाउडर मिलाएं, फिर इस मिश्रण को दाग वाले हिस्से पर लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें। कुछ मिनट बाद साफ कपड़े से पोंछ लें।
इससे न केवल दाग हटेगा बल्कि कालीन की महक भी ताजगी भरी रहेगी। यह तरीका जूट के ताने-बने को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है।
#5
पेशेवर सफाई सेवाओं का लें सहारा
अगर आपके जूट के कालीन पर जिद्दी दाग हो तो पेशेवर सफाई सेवाओं का सहारा लेना बेहतर हो सकता है।
वे खास उपकरण और तकनीकों का उपयोग करके आपके कालीन को नए जैसा बना सकते हैं। पेशेवर सफाई सेवाओं से आपका समय भी बचता है और आपकी मेहनत भी कम लगती है।
इस प्रकार इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने घर को साफ-सुथरा रख सकते हैं।