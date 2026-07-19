पीतल की चीजों को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, जल्द हो जाएगा चमकदार
क्या है खबर?
पीतल एक प्रकार का मिश्रण होता है, जिसमें तांबे और जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। यह मिश्रण बहुत सुंदर दिखता है और इसे सजावटी वस्तुओं, बर्तनों और अन्य सामानों में उपयोग किया जाता है। हालांकि, समय के साथ पीतल की चीजें धुंधली पड़ जाती हैं और उनकी चमक खो जाती है। इस लेख में हम कुछ सरल और प्रभावी तरीकों के बारे में जानेंगे, जिनसे आप अपने पीतल के सामानों को आसानी से साफ कर सकते हैं।
#1
सिरका और नमक का मिश्रण
सिरका और नमक का मिश्रण पीतल की चीजों को साफ करने का एक पुराना और असरदार तरीका है।
इसके लिए आपको एक कटोरी में बराबर मात्रा में सिरका और नमक मिलाना होगा, फिर इस मिश्रण को एक कपड़े पर लगाकर पीतल की चीजों पर रगड़ें।
कुछ मिनट बाद पानी से धो लें और सूखे कपड़े से पोंछ लें। यह तरीका आपकी पीतल की चीजों को नई जैसी चमकदार बना देगा।
#2
बेकिंग सोडा और नींबू का रस
बेकिंग सोडा और नींबू का रस भी पीतल की चीजों को साफ करने में मदद करता है।
इसके लिए आपको थोड़ी-सी बेकिंग सोडा पर नींबू का रस डालकर पेस्ट बनाना होगा, फिर इस पेस्ट को पीतल की चीजों पर लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें।
कुछ मिनट बाद पानी से धो लें और सूखे कपड़े से पोंछ लें। यह तरीका आपकी पीतल की चीजों को साफ करने के साथ-साथ उन्हें चमकदार भी बना देगा।
#3
बर्तन धोने का तरल और गर्म पानी
बर्तन धोने का तरल और गर्म पानी का उपयोग करके आप अपने पीतल के बर्तनों को आसानी से साफ कर सकते हैं।
इसके लिए एक बाल्टी गर्म पानी में थोड़ा-सा बर्तन धोने का तरल मिलाएं, फिर इसमें अपने पीतल के बर्तन डालकर कुछ देर छोड़ दें। इसके बाद ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें और साफ पानी से धो लें। अंत में सूखे कपड़े से पोंछ लें।
#4
पीतल के सामानों को साफ करने के लिए इस्तेमाल करें मक्के का आटा
मक्के का आटा भी पीतल की चीजों को साफ करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है।
इसके लिए थोड़ी-सी मक्के का आटा को पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं, फिर इस पेस्ट को अपने पीतल के सामानों पर लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें। कुछ मिनट बाद सूखे कपड़े से पोंछ लें। इससे आपके पीतल के सामान नए जैसे दिखेंगे।
यह तरीका सरल और असरदार है, जो आपके पीतल के सामानों को साफ करने में मदद करेगा।
#5
पीतल के सामानों की देखभाल के लिए इस्तेमाल करें मिट्टी का तेल
मिट्टी का तेल भी पीतल की चीजों को साफ करने में मदद करता है।
इसके लिए थोड़ा-सा मिट्टी का तेल लें और उसे कपड़े पर लगाकर अपने पीतल के सामानों पर रगड़ें। इससे गंदगी आसानी से हट जाएगी। ध्यान रखें कि इसे ज्यादा देर तक न छोड़ें।
इन सरल तरीकों से आप अपने पीतल के सामानों को आसानी से साफ कर सकते हैं और उन्हें नई जैसी चमकदार बना सकते हैं।