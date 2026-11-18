सड़क यात्रा के दौरान मोशन सिकनेस से बचने के तरीके

सड़क यात्रा के दौरान मोशन सिकनेस से बचने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 11:30 am Nov 18, 202611:30 am

क्या है खबर?

सड़क यात्रा करना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को मोशन सिकनेस का सामना करना पड़ता है। यह समस्या यात्रा के दौरान होने वाली उल्टी, चक्कर और मतली का कारण बनती है। अगर आप या आपके परिवार के किसी सदस्य को यह समस्या होती है तो कुछ सरल उपाय अपनाकर आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। आइए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं।