अचानक दांत में दर्द होने पर अपनाएं ये 5 तरीके, जल्द मिलेगी राहत
क्या है खबर?
दांतों का दर्द कभी भी हो सकता है और इससे रोजमर्रा की जिंदगी में काफी परेशानी होती है। खासकर जब यह अचानक से शुरू होता है तो इसका कारण समझना मुश्किल हो जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप बिना डॉक्टर के पास जाए कुछ हद तक राहत पा सकते हैं। ये उपाय सरल और प्रभावी हैं और आपको तुरंत आराम पहुंचा सकते हैं।
#1
नमक और पानी का घोल बनाकर गरारे करें
नमक और पानी का घोल बनाने से दांत के दर्द में राहत मिल सकती है।
इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच नमक मिलाएं और अच्छे से घोल लें। अब इस घोल को अपने मुंह में लेकर कुछ मिनट तक घुमाएं, फिर थूक दें।
इससे न केवल दर्द कम होगा बल्कि सूजन भी घटेगी और कीटाणु भी हटेंगे। इस प्रक्रिया को दिन में दो बार दोहराएं ताकि आपको जल्द राहत मिले।
#2
लौंग के तेल का करें इस्तेमाल
लौंग का तेल दांत के दर्द को कम करने में बहुत मदद कर सकता है।
इसके लिए एक रुई के टुकड़े पर थोड़ा-सा लौंग का तेल डालकर दर्द वाले दांत पर लगाएं और कुछ मिनट छोड़ दें। इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी।
अगर आपके पास रुई न हो तो एक कपड़े का छोटा टुकड़ा लेकर उसमें थोड़ी मात्रा में लौंग का तेल डालें और उसे दर्द वाले दांत पर लगाएं।
#3
हल्दी और अदरक का पेस्ट बनाकर लगाएं
हल्दी और अदरक का पेस्ट बनाकर लगाने से भी दर्द में कमी आ सकती है।
इसके लिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर और अदरक का रस मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं, फिर इसे दर्द वाले दांत पर लगाएं और 10-15 मिनट छोड़ दें। इसके बाद पानी से कुल्ला कर लें।
इस पेस्ट में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो दर्द से राहत दिलाते हैं। इसे हफ्ते में एक बार जरूर आजमाएं।
#4
बर्फ सेंकने से भी मिल सकती है राहत
बर्फ सेंकने से भी दांत के दर्द में राहत मिल सकती है।
इसके लिए बर्फ के टुकड़ों को एक साफ कपड़े में लपेटें और उसे दर्द वाले हिस्से पर सेंक करें। 15-20 मिनट तक इस प्रक्रिया को दोहराते रहें। इससे सूजन कम होगी और दर्द भी धीरे-धीरे कम होगा।
बर्फ सेंकने से रक्त संचार बेहतर होता है और प्रभावित क्षेत्र को आराम मिलता है, जिससे आपको जल्द राहत मिलेगी। यह तरीका सुरक्षित और प्रभावी भी है।
#5
नीम की छाल का करें उपयोग
नीम की छाल में ऐसे गुण होते हैं जो कीटाणुओं को मारने में मदद करते हैं।
इसके लिए नीम की छाल को पानी में उबालकर उसका ठंडा घोल बनाएं और इससे कुल्ला करें। इस प्रक्रिया को रोजाना 2 बार करें ताकि आपको जल्द राहत मिले।
इन घरेलू उपायों को अपनाकर आप बिना डॉक्टर के पास जाए कुछ हद तक राहत पा सकते हैं।
हालांकि, यदि समस्या बनी रहती है तो तुरंत दंत चिकित्सक से संपर्क करें।