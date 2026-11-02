अचानक दांत में दर्द हो तो अपनाएं ये तरीके

अचानक दांत में दर्द होने पर अपनाएं ये 5 तरीके, जल्द मिलेगी राहत

लेखन अंजली 10:21 am Nov 02, 202610:21 am

क्या है खबर?

दांतों का दर्द कभी भी हो सकता है और इससे रोजमर्रा की जिंदगी में काफी परेशानी होती है। खासकर जब यह अचानक से शुरू होता है तो इसका कारण समझना मुश्किल हो जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप बिना डॉक्टर के पास जाए कुछ हद तक राहत पा सकते हैं। ये उपाय सरल और प्रभावी हैं और आपको तुरंत आराम पहुंचा सकते हैं।