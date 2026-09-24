खास अवसर से पहले शरीर की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

त्वचा की सफाई के बाद नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है। यह आपकी त्वचा को नमी प्रदान करता है और उसे मुलायम बनाता है।

नमी बनाए रखने से आपकी त्वचा की चमक बनी रहती है और वह सूखी नहीं दिखती। दिन में 2 बार नमी बनाए रखने का उपाय करें, सुबह और रात को सोने से पहले।

इसके लिए आप हल्के और ताजगी भरे उत्पाद का चयन करें, जो आपकी त्वचा को पोषण दें और उसे स्वस्थ बनाए रखें।