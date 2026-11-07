पौधों की जड़ों को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये 5 उपाय

सूरज की रोशनी पौधों की जड़ों के लिए बहुत अहम होती है। हर पौधे को अलग-अलग मात्रा में सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, इसलिए अपने पौधे को उस जगह रखें जहां उसे पर्याप्त सूरज की रोशनी मिले।

अगर आपका पौधा अंदर है तो उसे खिड़की के पास रखें ताकि उसे प्राकृतिक रोशनी मिल सके। अगर बाहर है तो उसे ऐसी जगह रखें जहां उसे सुबह की धूप मिले लेकिन दोपहर की तेज धूप से बचाएं।