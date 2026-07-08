बाथरूम के दराजों को व्यवस्थित करने के लिए अपनाएं ये 5 हैक्स

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नियमित सफाई करें

दराजों की नियमित सफाई करना बहुत जरूरी है ताकि उनमें रखे सामानों की गंदगी न बढ़े और वे हमेशा नए जैसे दिखें। हर महीने एक बार दराजों को खाली करके उनकी सफाई करें और जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर से व्यवस्थित करें। इससे न केवल आपकी दराजें साफ-सुथरी रहेंगी बल्कि उनमें रखे सामान भी लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने बाथरूम की दराजों को आसानी से व्यवस्थित रख सकते हैं।