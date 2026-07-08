बाथरूम के दराजों को व्यवस्थित करने के लिए अपनाएं ये 5 हैक्स
क्या है खबर?
बाथरूम में कई छोटे-मोटे सामान होते हैं, जिन्हें सही तरीके से रखना जरूरी होता है ताकि बाथरूम साफ-सुथरा और उपयोग में आसान बना रहे। दराजों में सामानों का सही तरीके से प्रबंधन न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि इससे समय की भी बचत होती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं, जिनकी मदद से आप अपने बाथरूम के दराजों को आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं।
#1
प्लास्टिक के डिब्बों का करें इस्तेमाल
प्लास्टिक के डिब्बों का इस्तेमाल करके आप अपने बाथरूम के दराजों में छोटे-छोटे सामानों को अलग-अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। इससे हर सामान को ढूंढना आसान हो जाता है और दराजें भी साफ-सुथरी दिखती हैं। आप अलग-अलग आकार के डिब्बों का चयन कर सकते हैं ताकि वे आपके दराजों में आसानी से फिट हो सकें। इसके अलावा ये डिब्बे पानी और गंदगी से भी सुरक्षित रहते हैं।
#2
लेबल लगाएं
दराजों में रखे सामानों की पहचान करने के लिए लेबल लगाना बहुत मददगार होता है। आप छोटे लेबल्स पर लिख सकते हैं कि किस हिस्से में कौन सा सामान रखा गया है। इससे परिवार के सभी सदस्य आसानी से जानते हैं कि कौन सा सामान कहां रखा है और उन्हें ढूंढने में समय नहीं बर्बाद करना पड़ता। लेबल लगाने से दराजों का संगठन भी बेहतर होता है और सामान जल्दी मिल जाते हैं।
#3
रैक का करें उपयोग
अगर आपके बाथरूम में जगह कम है तो रैक का उपयोग करके आप अधिक सामान रख सकते हैं। रैक को दराजों में अलग-अलग स्तर पर लगाया जा सकता है, जिससे छोटी चीजें जैसे कि बालों का ब्रश, कंघी या मेकअप ब्रश आदि आसानी से रखी जा सकती हैं। इससे न केवल जगह बचती है बल्कि दराजें भी व्यवस्थित रहती हैं। रैक की मदद से आप अपने बाथरूम को और भी साफ-सुथरा बना सकते हैं।
#4
ट्रे सेट करें
बाथरूम की छोटी-छोटी चीजों जैसे दांत साफ करने का पेस्ट, ब्रश आदि को एक साथ रखने के लिए ट्रे सेट करना अच्छा तरीका हो सकता है। आप अलग-अलग ट्रे में इन्हें रख सकते हैं ताकि इन्हें आसानी से पाया जा सके। इसके अलावा ट्रे सेट से दराजों में जगह भी बचती है और वे अधिक व्यवस्थित दिखती हैं। ट्रे सेट का उपयोग करने से बाथरूम की सफाई भी बेहतर होती है।
#5
नियमित सफाई करें
दराजों की नियमित सफाई करना बहुत जरूरी है ताकि उनमें रखे सामानों की गंदगी न बढ़े और वे हमेशा नए जैसे दिखें। हर महीने एक बार दराजों को खाली करके उनकी सफाई करें और जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर से व्यवस्थित करें। इससे न केवल आपकी दराजें साफ-सुथरी रहेंगी बल्कि उनमें रखे सामान भी लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने बाथरूम की दराजों को आसानी से व्यवस्थित रख सकते हैं।