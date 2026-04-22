कपड़े धोने के लिए अपनाएं ये 5 हैक्स, आसान हो जाएगा काम

कपड़े धोना एक आम काम है, लेकिन इसे और भी आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ छोटे-छोटे तरीके अपनाए जा सकते हैं। ये तरीके न केवल आपके समय की बचत करेंगे, बल्कि आपके कपड़ों की देखभाल भी बेहतर तरीके से करेंगे। इस लेख में हम आपको ऐसे ही पांच तरीके के बारे में बताएंगे, जो आपके कपड़े धोने के अनुभव को और भी बेहतर बना देंगे। आइए इन तरीकों के बारे में जानते हैं।

#1 वॉशिंग मशीन की सफाई करें वॉशिंग मशीन की सफाई करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हर महीने कम से कम एक बार वॉशिंग मशीन के ड्रायर और टब को साफ करें। इसके लिए आप सिरके और बेकिंग सोडा का घोल बना सकते हैं और उसे मशीन में चलाकर साफ कर सकते हैं। इससे न केवल मशीन की गंदगी दूर होगी, बल्कि यह लंबे समय तक सही तरह से काम भी करेगी।

#2 रंगीन और सफेद कपड़ों को अलग-अलग धोएं रंगीन और सफेद कपड़ों को हमेशा अलग-अलग धोना चाहिए। इससे रंगीन कपड़ों का रंग फीका नहीं पड़ता और वे नए जैसे दिखते रहते हैं। इसके लिए आप वॉशिंग मशीन में दो अलग-अलग साबुन के ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अलग-अलग बाल्टी में दोनों प्रकार के कपड़े धो सकते हैं। इससे न केवल आपके कपड़ों की गुणवत्ता बनी रहती है, बल्कि उन्हें धोना भी आसान हो जाता है।

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#3 साबुन का सही उपयोग करें साबुन का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। ज्यादा साबुन डालने से कपड़ों पर दाग लग सकते हैं और उनकी चमक भी कम हो सकती है। हमेशा पैकेजिंग पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ही साबुन का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास मापने वाला कप है तो उसका उपयोग जरूर करें। इससे आपको सही मात्रा में साबुन का पता चलेगा और आपके कपड़े साफ-सुथरे रहेंगे। सही मात्रा में साबुन का उपयोग करने से कपड़ों की गुणवत्ता भी बनी रहती है।

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#4 ठंडे पानी का करें इस्तेमाल ठंडे पानी में कपड़े धोना ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि गर्म पानी से कपड़ों की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। ठंडा पानी न केवल ऊर्जा की बचत करता है बल्कि कपड़ों के रंग भी लंबे समय तक चमकदार बने रहते हैं। इसके अलावा ठंडे पानी में साबुन भी बेहतर तरीके से घुलता है और कपड़ों की गंदगी आसानी से निकल जाती है। इसलिए अगली बार जब आप अपने कपड़े धोएं तो ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करें।