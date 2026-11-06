वायु प्रदूषण से सुरक्षित रहने के लिए अपनाएं ये 5 आदतें, नहीं होगी कोई दिक्कत

विटामिन-C एक शक्तिशाली तत्व होता है, जो आपके शरीर को वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से लड़ने में मदद करता है।

संतरा, कीवी, अमरूद और नींबू जैसे फलों का सेवन करें या इनका रस पिएं ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहे और आप बीमारियों से बचे रहें।

नियमित रूप से इन फलों का सेवन करने से न केवल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी बल्कि आपकी त्वचा भी निखरी हुई लगेगी और आप ताजगी भरी हवा पा सकेंगे।