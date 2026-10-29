शिशु को सुलाने के लिए अपनाएं ये 5 आदतें, आसान होगा काम
क्या है खबर?
शिशु को सुलाना कभी-कभी बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन कुछ सरल और प्रभावी आदतें अपनाकर आप इस प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिनसे आप अपने शिशु को जल्दी और आरामदायक तरीके से सुला सकते हैं। इन आदतों को नियमित रूप से अपनाने पर आपका शिशु जल्दी सो जाएगा और अच्छी नींद लेगा। आइए जानते हैं।
#1
सोने का समय तय करें
शिशु के लिए एक तय समय पर सोना बहुत जरूरी होता है। इससे उनका शरीर एक नियमित क्रम में आ जाता है और वे समय पर सोने लगते हैं।
रात को सोने से पहले का समय शांति और सुकून से भरा होना चाहिए ताकि शिशु को नींद आने में कोई परेशानी न हो।
इस आदत को नियमित रूप से अपनाने पर आपका शिशु जल्दी सो जाएगा और अच्छी नींद लेगा।
#2
हल्का संगीत सुनाएं
हल्का और मधुर संगीत सुनाने से शिशु को आराम मिलता है और वे जल्दी सो जाते हैं। आप अपने शिशु को सुलाने के लिए कोल्हापुरी पाटी, शंख, बांसुरी या फिर कोई मीठी धुन सुना सकते हैं।
इसके अलावा आप चाहें तो लोरी भी गा सकते हैं, जो शिशु को सुलाने में मदद करती है। संगीत का प्रभाव शिशु पर बहुत अच्छा होता है और इससे उनका मन शांत होता है, जिससे वे जल्दी सो जाते हैं।
#3
नरम रोशनी का उपयोग करें
शिशु के कमरे में हल्की रोशनी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि तेज रोशनी उनके लिए असुविधाजनक हो सकती है।
नरम रोशनी से उनका मन शांत रहता है और वे आराम महसूस करते हैं। आप चाहें तो हरे या पीले रंग की लाइट का उपयोग कर सकते हैं, जो शिशु को सुकून देती है।
इसके अलावा रात के समय कम रोशनी रखने से शिशु की नींद में कोई रुकावट नहीं आती और वे जल्दी सो जाते हैं।
#4
गुनगुने पानी से स्नान कराएं
शिशु को सुलाने से पहले गुनगुने पानी से नहलाने पर उनका शरीर आराम महसूस करता है और वे जल्दी सो जाते हैं।
गुनगुने पानी की गर्माहट शिशु को सुकून देती है, जिससे उनका मन शांत होता है और वे अच्छी तरह से सो पाते हैं।
इसके अलावा गुनगुने पानी से नहलाने पर शिशु की त्वचा को भी आराम मिलता है, जिससे वे ताजगी महसूस करते हैं।
#5
नियमित मालिश करवाएं
मालिश शिशु के लिए बहुत फायदेमंद होती है क्योंकि इससे उनके शरीर की मांसपेशियां ढीली होती हैं और वे आराम महसूस करते हैं।
नियमित मालिश करवाने से शिशु की नींद भी बेहतर होती है। इसके अलावा मालिश से शिशु की त्वचा को पोषण मिलता है, जिससे उनकी त्वचा मुलायम बनी रहती है।
इन सरल लेकिन प्रभावी आदतों को अपनाकर आप अपने शिशु को जल्दी और आरामदायक तरीके से सुला सकते हैं।