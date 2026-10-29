शिशु को सुलाने के लिए अपनाएं ये 5 आदतें, आसान होगा काम

शिशु के कमरे में हल्की रोशनी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि तेज रोशनी उनके लिए असुविधाजनक हो सकती है।

नरम रोशनी से उनका मन शांत रहता है और वे आराम महसूस करते हैं। आप चाहें तो हरे या पीले रंग की लाइट का उपयोग कर सकते हैं, जो शिशु को सुकून देती है।

इसके अलावा रात के समय कम रोशनी रखने से शिशु की नींद में कोई रुकावट नहीं आती और वे जल्दी सो जाते हैं।