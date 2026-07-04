जीभ की सफाई को आसान बनाने के लिए अपनाएं ये 5 आदतें
क्या है खबर?
जीभ की सफाई का ध्यान रखना मुंह की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर लोग ब्रश करते समय जीभ को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे कई समस्याएं हो सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी आदतें बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी जीभ को साफ और स्वस्थ रख सकते हैं। ये आदतें न केवल आपकी मुंह की सफाई को बेहतर बनाएंगी, बल्कि आपके मुंह की बदबू को भी कम करेंगी।
#1
नियमित रूप से जीभ साफ करें
रोजाना ब्रश करने के बाद अपनी जीभ को साफ करना बहुत जरूरी है। ब्रश करते समय हल्के हाथों से जीभ पर भी ब्रश चलाएं। इससे आपकी जीभ पर जमा हुआ बैक्टीरिया और खाना हट जाएगा। अगर आप हर बार ब्रश करते समय इसे नहीं कर पाते तो दिन में कम से कम एक बार जरूर अपनी जीभ को साफ करें। इससे आपके मुंह की बदबू कम होगी और आपकी सेहत बेहतर रहेगी।
#2
जीभ की सफाई के लिए सही उपकरण का उपयोग करें
जीभ साफ करने के लिए सही उपकरण का चयन करना अहम है। बाजार में कई प्रकार के जीभ साफ करने वाले उपकरण मिलते हैं, लेकिन आपको वह चुनना चाहिए जो आपके लिए सबसे आरामदायक हो। प्लास्टिक या स्टील के उपकरण अच्छे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वे नरम हों ताकि जीभ पर किसी प्रकार की चोट न लगे। इसके अलावा नियमित रूप से अपने उपकरण को भी साफ करें ताकि उसमें बैक्टीरिया न पनप सकें।
#3
हल्के हाथों से जीभ पर ब्रश करें
जब आप अपनी जीभ को साफ करें तो हल्के हाथों से ही ब्रश करें। ज्यादा दबाव डालने से आपकी जीभ घायल हो सकती है और इससे दर्द भी हो सकता है। हल्के हाथों से ब्रश करने पर बैक्टीरिया और गंदगी आसानी से हट जाती है बिना किसी चोट के। आप चाहें तो जीभ साफ करने वाले उपकरण का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसे भी हल्के हाथों से ही इस्तेमाल करें ताकि किसी प्रकार की समस्या न हो।
#4
मुंह धोना न भूलें
ब्रश करने के बाद अपने मुंह को अच्छी तरह धोना न भूलें। गुनगुने पानी या किसी अच्छे मुंह धोने वाले तरल से अपने मुंह को धोएं ताकि सभी गंदगी और बैक्टीरिया हट जाएं। इससे आपका मुंह ताजा महसूस होगा और बदबू भी दूर होगी। इसके अलावा यह आपकी मुंह की सफाई को भी बेहतर बनाएगा। ध्यान रखें कि मुंह धोने के बाद पानी न निगलें और कुछ समय तक खाने-पीने से बचें।
#5
दांतों की जांच कराते रहें
भले ही आप घर पर अच्छी तरह से सफाई क्यों न करें, समय-समय पर दांतों की जांच कराना जरूरी है। डॉक्टर आपकी मुंह की सेहत का पता लगा सकते हैं और अगर कोई समस्या हो तो उसका सही इलाज बता सकते हैं। इन सरल आदतों को अपनाकर आप अपनी जीभ को आसानी से साफ रख सकते हैं और अपने मुंह की सेहत को बेहतर बना सकते हैं।