गर्मियों में कार को ठंडा रखने के लिए अपनाएं ये 5 असरदार तरीके

गर्मियों में कार का तापमान बहुत बढ़ जाता है, खासकर जब इसे धूप में खड़ा किया जाता है। इससे यात्रा मुश्किल हो सकती है और वाहन के अंदरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है। यहां कुछ ऐसे तरीके बताए जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी कार को गर्मियों में ठंडा रख सकते हैं और इससे खुद को और अपने वाहन को सुरक्षित रख सकते हैं।

#1 कार को ढकें जब भी आप अपनी कार को पार्क करें तो उसे एक अच्छा कवर जरूर दें। इससे आपकी कार धूप और बारिश से बची रहती है और अंदर के प्लास्टिक और लकड़ी के हिस्से भी खराब नहीं होते हैं। इसके अलावा, कार का कवर लगाने से पेंट भी सुरक्षित रहता है। इससे कार की उम्र बढ़ती है और यह लंबे समय तक नई जैसी दिखती है।

#2 सनशेड का उपयोग करें सनशेड एक ऐसा साधन है जो आपकी कार की खिड़कियों पर लगाया जाता है और धूप को अंदर आने से रोकता है। इससे कार का तापमान काफी हद तक नियंत्रित रहता है। आप अपनी कार की आगे की शीशे पर एक बड़ा सनशेड लगा सकते हैं और खिड़कियों पर छोटे-छोटे सनशेड्स का उपयोग कर सकते हैं। इससे कार ठंडी रहती है और धूप से होने वाले नुकसान से बचाव होता है।

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#3 छांव में पार्क करें अगर हो सके तो अपनी कार को हमेशा छांव में पार्क करें। इससे सीधी धूप नहीं पड़ेगी और कार का तापमान कम रहेगा। अगर पार्किंग में छांव नहीं है तो ऐसी जगह पर कार को पार्क करें, जहां सुबह या शाम के समय छाया मिले। इसके अलावा आप कार को किसी ऐसे स्थान पर भी पार्क कर सकते हैं, जहां पेड़ या छत का थोड़ा हिस्सा ढका हो।

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#4 खिड़की थोड़ी खोलकर रखें अगर आप थोड़े समय के लिए अपनी कार को पार्क कर रहे हैं तो खिड़कियों को थोड़ा सा खोलकर रखें ताकि हवा अंदर आ सके और तापमान कम हो सके। इससे कार का अंदरूनी तापमान नियंत्रित रहेगा और जब आप वापस आएंगे तो कार बहुत गर्म नहीं लगेगी। ध्यान रखें कि खिड़की इतनी खुली न हो कि कोई अंदर झांक सके या कुछ सामान चुरा ले जाए।