दीवारों को नया लुक देने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके
क्या है खबर?
घर की दीवारें उस माहौल का अहम हिस्सा होती हैं, जो हम अपने घर में जीते हैं। इन दीवारों को सजाने के कई तरीके हैं, जो आपके घर को एक नया और आकर्षक रूप दे सकते हैं। चाहे आप आधुनिक डिजाइन पसंद करें या पारंपरिक, हर किसी की पसंद अलग होती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिनसे आप अपने घर की दीवारों को सजाकर उसे खूबसूरत बना सकते हैं।
#1
दीवार पर कला का करें चयन
दीवार पर कला एक बेहतरीन तरीका है अपने घर की दीवारों को सजाने का। आप चित्रकारी, फोटो फ्रेम्स या फिर धातु की कलाकृति का उपयोग कर सकते हैं।
अगर आपके पास खुद का चित्र है तो उसे फ्रेम करवा कर दीवार पर लगाएं। इसके अलावा आप बाजार में भी कई तरह की कला चुन सकते हैं, जो आपके घर की थीम के अनुसार अच्छे लगेंगे।
ऐसे आपकी दीवारें एक नई पहचान पाएंगी और घर का लुक भी बदल जाएगा।
#2
वॉल पेपर से दें नया रूप
वॉल पेपर आजकल बहुत लोकप्रिय हो गए हैं और इनकी मदद से आप अपने घर की दीवारों को बहुत ही आसानी से नया रूप दे सकते हैं।
बाजार में कई तरह के डिजाइन उपलब्ध हैं, जिनमें फूलों से लेकर ज्योमेट्रिक पैटर्न तक शामिल हैं। आप अपने घर की थीम और रंग योजना के अनुसार वॉल पेपर चुन सकते हैं।
यह तरीका न केवल सस्ता है बल्कि आसानी से लागू भी किया जा सकता है।
#3
फोटो गैलरी बनाएं
फोटो गैलरी बनाना एक अच्छा तरीका हो सकता है अपने परिवार की यादों को संजोने का साथ ही अपनी दीवारों को सजाने का।
आप अलग-अलग आकार और साइज की फ्रेम्स लेकर उन्हें एक पैटर्न में दीवार पर लगा सकते हैं, जिसमें आप अपनी यात्रा, त्योहारों या खास मौकों की तस्वीरें लगा सकते हैं।
इससे न केवल आपकी दीवारें खूबसूरत दिखेंगी बल्कि यह आपके परिवार के साथ बिताए गए समय को भी यादगार बनाएगा।
#4
शीशे लगवाएं
शीशे लगवाने से आपके कमरे में रोशनी भी आएगी और वह बड़ा भी दिखेगा। आप अलग-अलग आकार और डिजाइन वाले शीशों का चयन कर सकते हैं, जो आपके कमरे की सजावट से मेल खाते हों।
इसके अलावा आप इन्हें फ्रेम करवा सकते हैं ताकि वे और भी आकर्षक लगें। शीशे लगाने से न केवल कमरे की सुंदरता बढ़ेगी बल्कि यह आपके घर के माहौल को भी हल्का और खुला महसूस कराएगा।
#5
हुक्स या शेल्व्स लगवाएं
अगर आपकी दीवारें खाली-खाली लगती हैं तो आप उन पर हुक्स या शेल्व्स लगवा सकते हैं, जिनमें आप किताबें, पौधे या अन्य सजावटी सामान रख सकते हैं। यह न केवल आपकी दीवारों को सजाएगा बल्कि इसका उपयोगी भी होगा।
इन तरीकों से आप आसानी से अपने घर की दीवारों को नया रूप दे सकते हैं और उन्हें आकर्षक बना सकते हैं। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने घर को और भी खूबसूरत बना सकते हैं।