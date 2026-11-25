पानी से जूते खराब हो सकते हैं इसलिए बारिश या गीली जगहों पर जाने से बचें जब तक कि आपके पास पानी से बचाने वाले जूते न हों।

अगर आपके जूते गीले हो जाते हैं तो तुरंत उन्हें किसी सूखी जगह पर रखें और धूप में न सुखाएं बल्कि हवा वाली जगह पर रखें ताकि वे धीरे-धीरे सूख जाएं।

इसके अलावा जूतों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें किसी अच्छी गुणवत्ता वाले जूते के रैक में रखें।