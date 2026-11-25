जूतों की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके, लंबे समय तक रहेंगे सही
क्या है खबर?
जूतों की सही देखभाल करना बहुत जरूरी है ताकि वे लंबे समय तक सही रहें और अच्छे दिखें। अक्सर लोग जूतों को पहनने के बाद बस एक किनारे पर रख देते हैं, जिससे वे जल्दी खराब हो जाते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने जूतों की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक नए जैसा बना सकते हैं।
#1
रोजाना साफ करें
रोजाना जूतों को साफ करना बहुत जरूरी है। धूल-मिट्टी और पसीने के कारण जूते जल्दी खराब हो सकते हैं। इसलिए रोजाना एक मुलायम ब्रश या कपड़े से जूतों को साफ करें।
अगर आपके जूतों पर कोई दाग लग गया हो तो उसे तुरंत हल्के साबुन और पानी से धो लें और अच्छे से सुखा दें। इससे आपके जूते हमेशा नए जैसे दिखेंगे और उनकी उम्र भी बढ़ेगी।
#2
सही जगह पर रखें
जूतों को सही जगह पर रखना बहुत अहम है। कभी भी गीले या नमी वाली जगह पर जूते न रखें क्योंकि इससे उनमें फंगस लग सकता है।
जूतों को हमेशा सूखी और हवादार जगह पर रखें। अगर संभव हो तो जूतों के लिए अलग-अलग डिब्बे या रैक का उपयोग करें ताकि वे अच्छी तरह व्यवस्थित रहें।
इससे आपके जूते लंबे समय तक सही रहेंगे और जल्दी खराब नहीं होंगे।
#3
समय-समय पर बदलें
हर कुछ महीनों बाद अपने जूतों को बदलना भी जरूरी है। लगातार एक ही जोड़ी पहनने से वे जल्दी घिस जाते हैं इसलिए हर 6 महीने में कम से कम एक बार अपनी जूतों की जोड़ी बदलें।
इससे आपके पैर आरामदायक महसूस करेंगे और आपको नई जोड़ी पहनने का मजा भी आएगा।
इसके अलावा नई जोड़ी पहनने से आपके जूते लंबे समय तक सही रहेंगे और अच्छे दिखेंगे।
#4
पानी से बचाकर रखें
पानी से जूते खराब हो सकते हैं इसलिए बारिश या गीली जगहों पर जाने से बचें जब तक कि आपके पास पानी से बचाने वाले जूते न हों।
अगर आपके जूते गीले हो जाते हैं तो तुरंत उन्हें किसी सूखी जगह पर रखें और धूप में न सुखाएं बल्कि हवा वाली जगह पर रखें ताकि वे धीरे-धीरे सूख जाएं।
इसके अलावा जूतों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें किसी अच्छी गुणवत्ता वाले जूते के रैक में रखें।
#5
नियमित रूप से चमकाएं
जूतों की चमक बनाए रखने के लिए नियमित रूप से चमकाना चाहिए। हफ्ते में एक बार चमकाने से आपके जूते हमेशा नए जैसे दिखेंगे और उनकी चमक बनी रहेगी।
चमकाते समय हल्के हाथों से रगड़ें ताकि चमक अच्छी तरह से निकल सके।
इसके अलावा चमकाने से जूतों की चमड़ी भी मुलायम रहती है और वे जल्दी खराब नहीं होते। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने जूतों की देखभाल कर सकते हैं।