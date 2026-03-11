भीषण गर्मी के दौरान स्वस्थ रहने के लिए अपनी डाइट में जोड़ें ये 5 खाद्य पदार्थ

गर्मी में तापमान बढ़ने के कारण पानी की कमी और लू जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि, आप अपनी डाइट में कुछ चीजें शामिल करके इन समस्याओं से सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें, जो शरीर में पानी की कमी को पूरा करने और शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हों। आइए जानते हैं कि गर्मियों के दौरान किन खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल करना चाहिए।

#1 तरबूज तरबूज में पानी की ज्यादा मात्रा होती है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा तरबूज में विटामिन-C और ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को ठंडक देने के साथ कई तरह के स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। लाभ के लिए रोजाना एक कटोरी तरबूज खाएं। आप चाहें तो तरबूज का रस भी पी सकते हैं। इस मौसम में तरबूज का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।

#2 छाछ छाछ में प्राकृतिक रूप से मौजूद लाभकारी जीवाणु और हाइड्रेशन गुण पाचन को स्वस्थ रखने समेत शरीर को ठंडक देने में मदद कर सकते हैं। यह पेय शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के साथ-साथ नमक के स्तर को संतुलित रखने में भी सहायक हो सकता है। लाभ के लिए दिन में एक बार एक गिलास छाछ का सेवन करें। यह आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है।

#3 नींबू पानी गर्मियों के दौरान नींबू पानी का सेवन भी लाभदायक हो सकता है। नींबू में विटामिन-C और ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के साथ-साथ पाचन को ठीक रखने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए एक गिलास पानी में नींबू का रस मिलाएं, फिर इसमें थोड़ा शहद और पुदीने की पत्तियां डालकर इसे अच्छी तरह मिलाएं। यह पेय आपको तरोताजा महसूस करवा सकता है।

#4 नारियल पानी नारियल पानी में प्राकृतिक मिठास, नमक, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे कई पोषक तत्व शामिल होते हैं, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कैलोरी कम और फाइबर अधिक होता है, जो वजन प्रबंधन में भी सहायक हो सकता है। लाभ के लिए रोजाना एक नारियल पानी का सेवन करें। यह आपकी सेहत के लिए लाभकारी हो सकता है।