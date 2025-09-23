कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती हैं ये 5 हर्बल चाय, जानिए बनाने का तरीका

हर्बल चाय कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है। ये चाय कैफीन मुक्त होती हैं और इनमें ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। हर्बल चाय का सेवन पाचन तंत्र को सुधारने, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने और तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी हर्बल चाय के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन रोजाना करना लाभदायक है।

#1 पुदीने की चाय पुदीने की चाय ताजगी देने वाली और पाचन क्रिया को सुधारने में मदद कर सकती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पानी को उबालें और उसमें पुदीने की पत्तियां डालें, फिर इसे 5-7 मिनट तक उबालें। इसके बाद चाय को छानकर कप में डालें और स्वाद के लिए शहद मिलाकर इसका सेवन करें। पुदीने की चाय में एक खास तत्व होता है, जो पेट की गैस और सूजन को कम कर सकता है।

#2 अदरक की चाय अदरक की चाय सूजन को कम करने वाले गुणों से भरपूर होती है, जो शरीर के दर्द और सूजन को कम कर सकती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पानी को उबालें और उसमें कदूकस किया हुआ अदरक डालें, फिर इसे 10 मिनट तक उबालें। अब इसे छानकर कप में डालें और स्वाद के लिए नींबू का रस और शहद मिलाकर पिएं। अदरक की चाय का सेवन सर्दी-खांसी और गले की खराश को भी दूर कर सकता है।

#3 कैमोमाइल चाय कैमोमाइल चाय एक शांतिदायक पेय है, जो नींद लाने में मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पानी को उबालें और उसमें कैमोमाइल के फूल डालें, फिर इसे 5-7 मिनट तक उबालें। अब इसे छानकर कप में डालें और स्वाद के लिए शहद मिलाकर इसका सेवन करें। कैमोमाइल चाय तनाव को कम करके मन को शांत कर सकती है।

#4 लेमनग्रास चाय लेमनग्रास चाय का सेवन पाचन क्रिया को सुधारने और पेट की गैस को कम करने में मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पानी को उबालें और उसमें ताजा लेमनग्रास डालें, फिर इसे 5-7 मिनट तक उबालें। अब इसे छानकर कप में डालें और स्वाद के लिए शहद मिलाकर इसका सेवन करें। लेमनग्रास चाय में संक्रमण को दूर करने वाले गुण होते हैं।