ब्राजील: यहां आजमाएं ये गतिविधियां, यात्रा बन जाएगी यादगार

दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राजील एक खूबसूरत देश है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और उत्साही जीवनशैली के लिए जाना जाता है। यहां की हरी-भरी वादियां, सुंदर समुद्र तट और ऐतिहासिक स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ब्राजील में हर उम्र और रुचि के लोगों के लिए कुछ न कुछ खास है। अगर आप ब्राजील घूमने की योजना बना रहे हैं तो आइए आज हम आपको वहां आजमाने योग्य गतिविधियां बताते हैं।

#1 रियो डी जनेरियो में क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा को देखें रियो डी जनेरियो में स्थित क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा एक प्रमुख आकर्षण है। यह प्रतिमा 30 मीटर ऊंची है और इसे देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। इस प्रतिमा तक पहुंचने के लिए आपको ट्रेन या बस लेनी पड़ती है, जो आपको पहाड़ी रास्ते से गुजारते हुए प्रतिमा तक पहुंचाती है। यहां से पूरे शहर का नजारा बहुत सुंदर दिखता है और यह स्थान धार्मिक और ऐतिहासिक नजरिए से अहम है।

#2 इग्वासु झरना का करें रुख इग्वासु झरना ब्राजील-अर्जेंटीना सीमा पर स्थित है। यह दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक माना जाता है। इस झरने का दृश्य बहुत आकर्षक है और इसे देखने के लिए पर्यटक दूर-दूर से आते हैं। यहां आप नाव की सवारी कर सकते हैं या पैदल रास्ते पर चलकर झरने के करीब जा सकते हैं। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग जैसा है और यहां की हरियाली और शांति मन को सुकून देती है।

#3 अमेजन वर्षावन में करें जंगल सफारी अमेजन वर्षावन जंगल सफारी करने का अनुभव अनोखा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन क्षेत्र है, जहां आप विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीव-जंतुओं को देख सकते हैं। यहां आपको हाथी, बंदर, पक्षी आदि कई प्रकार के जीव-जंतु देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अमेजन नदी पर नाव सफारी भी की जा सकती है, जिससे आप नदी किनारे बसे गांवों और उनकी संस्कृति को करीब से जान सकते हैं।

