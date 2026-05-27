एसी कंबल को धोने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, नहीं होगा कोई नुकसान

एसी कंबल को धोना एक मुश्किल काम हो सकता है क्योंकि इनमें लगे पैटर्न और डिजाइन आसानी से खराब हो सकते हैं। हालांकि, अगर आप सही तरीके अपनाते हैं तो आप अपने एसी कंबल को बिना किसी नुकसान के साफ कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप घर पर ही अपने एसी कंबल को आसानी से धो सकते हैं।

#1 हाथों से धोना है सबसे अच्छा एसी कंबल को हाथों से धोना सबसे अच्छा तरीका है। इसके लिए एक बड़ी बाल्टी में गुनगुना पानी भरें और उसमें थोड़ा साबुन मिलाएं। अब कंबल को इस मिश्रण में 15-20 मिनट के लिए भिगो दें। इसके बाद हल्के हाथों से रगड़ें और फिर साफ पानी से धो लें। ध्यान रखें कि कंबल को ज्यादा जोर से न रगड़ें ताकि इसके डिजाइन खराब न हों।

#2 मशीन में धोते समय रखें ध्यान अगर आप अपने एसी कंबल को मशीन में धोना चाहते हैं तो इसके लिए नाजुक चक्र का उपयोग करें। मशीन में धोते समय हमेशा कम पानी का उपयोग करें और साबुन भी थोड़ा ही डालें। इसके अलावा कंबल को धोते समय ठंडे पानी का इस्तेमाल करें ताकि इसके रंग और डिजाइन सुरक्षित रहें। ध्यान रखें कि कंबल को मशीन में धोते समय उसे उलट-पुलट कर लें ताकि सभी हिस्से अच्छी तरह से साफ हो सकें।

Advertisement

#3 सुखाने का तरीका भी है अहम कंबल को सुखाने के लिए हमेशा हवा का उपयोग करें। इसे धूप में न सुखाएं क्योंकि इससे इसके रंग फीके पड़ सकते हैं और डिजाइन खराब हो सकती है। बेहतर होगा कि आप इसे खुली हवा में सुखाएं या फिर किसी छायादार जगह पर रखें। अगर आपके पास सुखाने की मशीन है तो आप उसे नाजुक सेटिंग पर चला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उसे ज्यादा गर्म न करें।

Advertisement

#4 फोल्डिंग और स्टोरेज का तरीका समझें एसी कंबल को मोड़ते समय उसकी सिलाई वाले हिस्सों पर जोर न डालें ताकि वे खराब न हों। इसे मोड़कर किसी सूखे स्थान पर रखें या फिर किसी बड़े बैग में स्टोर करें ताकि नमी न लगे। अगर बैग न हो तो प्लास्टिक शीट का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे यह साफ-सुथरा रहेगा। इसके अलावा आप इसे किसी बड़े बॉक्स में भी रख सकते हैं, जिससे यह सुरक्षित रहेगा और आसानी से स्टोर हो सकेगा।