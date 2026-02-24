बुल्गारिया में स्थित इन 5 शांत पहाड़ी जगहों की यात्रा बन सकती है यादगार, करें रुख

बुल्गारिया के पास कई ऐसी खूबसूरत और शांतिपूर्ण पहाड़ी जगहें हैं, जहां आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं। ये जगहें न केवल आपकी थकान को दूर करेंगी, बल्कि आपके मन को भी शांति प्रदान करेंगी। यहां की हरियाली, ठंडी हवा और साफ पानी आपके मन को सुकून देंगे। अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर कुछ समय आराम करना चाहते हैं तो ये जगहें आपके लिए आदर्श हो सकती हैं।

#1 रॉडोप्स पहाड़ रॉडोप्स पहाड़ बुल्गारिया का सबसे बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, जो ग्रीस तक फैला हुआ है। यहां आप पैदल यात्रा, कैंपिंग और फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं। रॉडोप्स में कई पुराने स्थल भी हैं, जैसे कि पोंडोपोविट्सा और स्मोल्यानस्का प्लानेना। यहां की हरियाली और ठंडी हवा आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेंगी। इसके अलावा यहां के झरने और नदियां भी देखने लायक हैं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो रॉडोप्स आपके लिए एक आदर्श जगह हो सकती है।

#2 पाइरिन पहाड़ पाइरिन पहाड़ बुल्गारिया का एक प्रमुख घूमने का स्थान है, जहां हर साल हजारों लोग आते हैं। यह पहाड़ी क्षेत्र अपनी अनोखी सुंदरता और विविधता के लिए जाना जाता है। पाइरिन में आप बर्फ में खेलने, पैदल यात्रा करने और मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। यहां का जीव-जंतु क्षेत्र भी बहुत प्रसिद्ध है, जहां आप विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर देख सकते हैं। इसके अलावा यहां की झीलें और जलप्रपात भी बहुत आकर्षक हैं।

Advertisement

#3 विटोशा पहाड़ सोफिया शहर के पास स्थित विटोशा पहाड़ एक लोकप्रिय घूमने का स्थान है। इस पहाड़ी क्षेत्र में कई पैदल यात्रा वाले मार्ग हैं, जो आपको अलग-अलग अनुभव प्रदान करेंगे। यहां आप प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों को देख सकते हैं। इसके अलावा विटोशा पहाड़ पर कई आराम करने लायक स्थल भी हैं, जहां आप सुकून के पल बिता सकते हैं और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं।

Advertisement

#4 स्टारा प्लानिना स्टारा प्लानिना बुल्गारिया की सबसे लंबी पहाड़ी श्रृंखला है, जो देश के उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। इस पहाड़ी श्रृंखला में कई पुराने स्थल जैसे कि ट्रायनोव गेट पास, वारना और कुमनोवो शामिल हैं। यहां आप पैदल यात्रा, कैंपिंग और फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं, जो सफर को यादगार बना देंगी। इसके अलावा स्टारा प्लानिना पर कई प्राकृतिक पार्क भी हैं, जहां आप विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर देख सकते हैं।