घर पर आसानी से बनाया जा सकता है कपड़े का पर्स, जानिए तरीका
क्या है खबर?
आजकल बाजार में तरह-तरह के पर्स उपलब्ध हैं, जिन्हें देखकर मन करता है कि क्यों न एक खरीद लिया जाए। हालांकि, कई बार बजट को देखते हुए ऐसा करना मुमकिन नहीं हो पाता। ऐसे में क्यों न खुद से ही पर्स बनाया जाए? अगर आपको सिलाई आती है तो कपड़े का पर्स बनाना आपके लिए आसान हो सकता है और इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। आइए कपड़े का पर्स बनाने का तरीका जानते हैं।
#1
कपड़ा चुनें
कपड़े का पर्स बनाने के लिए सबसे पहले एक ऐसा कपड़ा चुनें, जो आपके लिए सही हो। ध्यान रखें कि कपड़ा मुलायम, मजबूत और सुंदर होना चाहिए।
सूती कपड़ा एक अच्छा विकल्प हो सकता है क्योंकि यह आरामदायक होता है और आसानी से सिलाई जा सकता है। आप चाहें तो पुराने कपड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इससे न केवल पैसे बचेंगे, बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा होगी।
#2
माप लें
पर्स की माप लेते समय यह तय करें कि आपको कितनी बड़ी या छोटी पर्स चाहिए।
इसके लिए आप एक कागज का नमूना बना सकते हैं, जिससे आपको आकार और डिजाइन का अंदाजा हो जाएगा।
इसके अलावा यह भी सोचें कि आपको पर्स में कितनी जेबें चाहिएंगी और उनका आकार क्या होगा।
माप लेते समय यह भी ध्यान रखें कि पर्स का डिजाइन आपके कपड़ों के साथ मेल खाता हो ताकि आपका पूरा लुक आकर्षक लगे।
#3
काटें और सिलाई करें
अब तैयार किए गए नमूने के अनुसार कपड़े को काटें। इसके बाद दो या तीन अलग-अलग हिस्सों को एक साथ लाएं और उन्हें पिन लगाकर स्थिर कर दें ताकि वे हिलें नहीं।
इसके बाद धीरे-धीरे सिलाई करें ताकि सभी हिस्से एक साथ जुड़ जाएं। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो इसका इस्तेमाल करें, इससे काम जल्दी होगा और सिलाई भी मजबूत बनेगी। हाथ से सिलाई करते समय धैर्य रखें और ध्यान से काम करें।
#4
हैंडल बनाएं
पर्स में हैंडल जोड़ने से यह और भी आकर्षक लगता है। इसके लिए आप जंजीर, रस्सी या कपड़े की पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आप जंजीर का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखें कि वह मजबूत हो ताकि वह लंबे समय तक चल सके।
इसके अलावा जंजीर के दोनों सिरों को अच्छी तरह से फिक्स करें ताकि वह आसानी से खुल और बंद हो सके।
#5
सजावट करें
अब आपके कपड़े के पर्स तैयार हो चुका है, जिसे आप अपनी पसंद अनुसार सजा सकते हैं। इसके लिए आप बटन, मोती, कढ़ाई या अन्य सजावटी सामान का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इनकी मदद से आपका पर्स न केवल सुंदर दिखेगा बल्कि आपकी व्यक्तिगत शैली को भी दर्शाएगा।
इस तरह आप आसानी से अपने लिए एक खूबसूरत और अनोखा कपड़े का पर्स बना सकते हैं, जो आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करेगा और आपके लुक को भी खास बनाएगा।