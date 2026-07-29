घर पर कपड़े का पर्स बनाने का तरीका

घर पर आसानी से बनाया जा सकता है कपड़े का पर्स, जानिए तरीका

लेखन अंजली 06:36 pm Jul 29, 202606:36 pm

क्या है खबर?

आजकल बाजार में तरह-तरह के पर्स उपलब्ध हैं, जिन्हें देखकर मन करता है कि क्यों न एक खरीद लिया जाए। हालांकि, कई बार बजट को देखते हुए ऐसा करना मुमकिन नहीं हो पाता। ऐसे में क्यों न खुद से ही पर्स बनाया जाए? अगर आपको सिलाई आती है तो कपड़े का पर्स बनाना आपके लिए आसान हो सकता है और इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। आइए कपड़े का पर्स बनाने का तरीका जानते हैं।