7 दिन में आपके चेहरे पर आ जाएगी दुल्हन वाली चमक, बस अपनाएं ये 5 टिप्स
क्या है खबर?
हर दुल्हन चाहती है कि शादी के दिन उसका चेहरा चमके और सभी की नजरें उस पर टिक जाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने त्वचा की देखभाल वाले रूटीन को सही तरीके से अपनाएं। यहां हम आपको 7 दिन का एक ऐसा स्किन केयर प्लान बताएंगे, जिससे आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार रहेगी। इस प्लान में हम आपको फेस पैक, स्क्रब और मॉइस्चराइजर आदि के उपयोग के बारे में बताएंगे, जो आपके चेहरे को निखारने में मदद करेंगे।
#1
सबसे पहले चेहरे को करें साफ
दुल्हन बनने से पहले सबसे पहला कदम है अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ करना। इसके लिए आप किसी भी अच्छे फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकती हैं।
फेस वॉश को अपने चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। इससे आपकी त्वचा की गंदगी और धूल-मिट्टी साफ हो जाएगी और चेहरे की चमक बढ़ेगी।
यह प्रक्रिया दिन में 2 बार करें, सुबह और रात को सोने से पहले।
#2
स्क्रब करें
स्क्रबिंग एक अहम कदम है, जिससे आपकी मृत त्वचा हट जाती है और नई त्वचा निकल आती है। इसके लिए आप घर पर ही चावल के आटे, दही और शहद का मिश्रण बना सकते हैं।
इस मिश्रण को अपने चेहरे पर हल्के हाथों से रगड़ें और 5-10 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। इससे आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार बनेगी।
ध्यान रखें कि स्क्रबिंग हफ्ते में केवल एक बार ही करनी चाहिए, ताकि त्वचा को नुकसान न पहुंचे।
#3
फेस पैक लगाएं
फेस पैक लगाने से आपकी त्वचा को पोषण मिलता है और वह स्वस्थ रहती है। इसके लिए आप मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल और हल्दी का मिश्रण बना सकते हैं या बाजार से खरीद सकते हैं।
इस फेस पैक को अपने चेहरे पर लगाकर 15-20 मिनट तक छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। इससे आपकी त्वचा ताजगी भरी और चमकदार दिखेगी।
इसे हफ्ते में 2 बार लगाना फायदेमंद होगा।
#4
मॉइस्चराइजर लगाएं
मॉइस्चराइजिंग बहुत जरूरी है, ताकि आपकी त्वचा नमीयुक्त रहे और सूखी न दिखे। इसके लिए कोई हल्का मॉइस्चराइजर चुनें, जो जल्दी अवशोषित हो जाए।
इसे अपने चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं और अच्छी तरह मालिश करें। इससे आपकी त्वचा मुलायम बनी रहेगी और उसमें नमी बनी रहेगी।
मॉइस्चराइजर का नियमित उपयोग आपकी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा और उसे चमकदार दिखाएगा। इसे दिन और रात, दोनों समय लगाना जरूरी है।
#5
धूप से बचाव के उपाय
सूरज की किरणें आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए धूप से बचाव बहुत जरूरी है। शादी वाले दिन भी बाहर निकलते समय सनस्क्रीन लगाना न भूलें, ताकि आपकी त्वचा सुरक्षित रहे।
हर 2-3 घंटे बाद सनस्क्रीन को दोबारा लगाएं, ताकि आपको पूरा फायदा मिले। इससे आपकी त्वचा धूप से बची रहेगी और चमकदार भी दिखेगी।
यह तरीका आपकी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा। इस पूरे रूटीन को हफ्ते भर अपनाएं और पौष्टिक खाना भी खाएं।