कोस्टा रिका के 5 वन्यजीव अभयारण्य, जहां देखी जा सकती है अनोखी वनस्पतियां और जीव-जंतु

कोस्टा रिका मध्य अमेरिका का एक छोटा सा देश है, जो अपनी जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां के वन्यजीव अभयारण्य पर्यटकों को अनोखे अनुभव प्रदान करते हैं। ये अभयारण्य न केवल वन्यजीवों के लिए सुरक्षित स्थान हैं, बल्कि पर्यटकों को प्रकृति के करीब लाने का भी काम करते हैं। यहां आप विभिन्न प्रकार के पौधे, पेड़ और जानवर देख सकते हैं, जो और कहीं नहीं मिलते।

#1 मैनुअल एंटोनियो राष्ट्रीय उद्यान मैनुअल एंटोनियो राष्ट्रीय उद्यान कोस्टा रिका का सबसे लोकप्रिय वन्यजीव अभयारण्य है। यह प्रशांत महासागर के किनारे स्थित है और यहां की सुंदरता इसे पर्यटकों के बीच बहुत पसंदीदा बनाती है। इस उद्यान में आप बंदर, कछुए, पक्षी और अन्य कई प्रकार के जानवर देख सकते हैं। इसके अलावा यहां की हरियाली और समुद्र तट भी बहुत आकर्षक हैं। यहां पैदल घूमने पर आपको अनोखे दृश्य देखने को मिलेंगे, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे।

#2 कोरोको वन्यजीव अभयारण्य कोरोको वन्यजीव अभयारण्य कोस्टा रिका का एक खास स्थान है, जहां आपको कई प्रकार के पक्षी और अन्य जानवर देखने को मिलेंगे। यह स्थान पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है, क्योंकि यहां लगभग 500 अलग-अलग प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहां की हरियाली और शांत वातावरण भी बहुत आकर्षक हैं। यहां पैदल घूमने पर आपको अनोखे दृश्य देखने को मिलेंगे, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए अहम हैं।

Advertisement

#3 रिनकोन डेल ला विएखा राष्ट्रीय उद्यान रिनकोन डेल ला विएखा राष्ट्रीय उद्यान कोस्टा रिका का एक अनोखा स्थान है, जहां आप ज्वालामुखी, झरने और गर्म पानी के कुंड देख सकते हैं। यह उद्यान अपने प्राकृतिक झरनों और गर्म पानी के कुंडों के लिए जाना जाता है। यहां आने वाले पर्यटक इन झरनों में स्नान कर सकते हैं, जो प्राकृतिक रूप से गर्म होते हैं। इसके अलावा इस पार्क में पैदल घूमने पर आपको कई प्रकार के अनोखे दृश्य देखने को मिलेंगे।

Advertisement

#4 टोमा अल्टा राष्ट्रीय उद्यान टोमा अल्टा राष्ट्रीय उद्यान कोस्टा रिका का एक खास स्थान है, जहां आप विभिन्न प्रकार के पौधे और पेड़ आदि देख सकते हैं। यह स्थान जैव विविधता के लिए जाना जाता है और यहां लगभग 4,000 अलग-अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहां पैदल घूमने पर आपको कई प्रकार के अनोखे दृश्य देखने को मिलेंगे, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। इसके अलावा इस पार्क में कई प्रकार के जानवर भी पाए जाते हैं।