ये 5 जंगली जानवर इंसानों से मिलने के लिए रहते हैं उत्साहित, इनके बारे में जानें

जंगली जानवरों के बारे में अक्सर यही कहा जाता है कि वे इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं। हालांकि, कुछ ऐसे जंगली जानवर भी हैं, जो इंसानों से मिलने के लिए उत्साहित रहते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसे ही 5 जानवरों के बारे में बताएंगे, जो इंसानों से मिलना पसंद करते हैं और उनके बीच खुश महसूस करते हैं। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है।

#1 कुत्ता कुत्ते को सबसे वफादार जानवर माना जाता है, जो एक तरह से जंगली जानवर ही है। यह इंसानों के साथ समय बिताने में खुशी महसूस करता है। कुत्ते अपने मालिक के साथ खेलते-कूदते हैं और उन्हें उनसे प्यार पाने में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। कई बार पार्क या सड़कों पर आवारा कुत्ते मिल जाते हैं और वे अक्सर लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। उनकी यह आदत दर्शाती है कि वे इंसानों पर भरोसा करते हैं।

#2 बंदर बंदर भी इंसानों से मिलने में कोई झिझक नहीं दिखाते, जिन्हें लोग हमारा वंशज भी कहते हैं। ये अक्सर शहरों में घूमते हुए मिल जाते हैं और लोगों से खाने-पीने की चीजें मांगते रहते हैं। बंदरों का यह व्यवहार उन्हें शहरों का हिस्सा बना देता है। इसके अलावा वे अक्सर लोगों के साथ खेलते और मस्ती करते भी नजर आ जाते हैं। उनकी यह चंचलता और जिज्ञासा उन्हें खास बनाती है और वे इंसानों के साथ दोस्ती कर लेते हैं।

#3 हिरण हिरण एक शर्मीला जानवर होता है, लेकिन जब यह इंसानों से मिलता है तो बहुत खुश नजर आता है। पार्कों या जंगलों में घूमते हुए हिरण अक्सर लोगों के पास आकर उनके साथ का आनंद लेते हैं। हालांकि, वह शर्म के कारण बहुत देर तक बाहर नहीं आते हैं। ऐसे में आपको धैर्य रखना होगा और उनका विश्वास जीतना होगा। जब वे एक बार आपके पास आ जाएं तो उन्हें खाना दें, ताकि वे और खुश महसूस करें।

#4 तोता तोते अपने रंग-बिरंगे पंखों और बात करने की कला के लिए जाने जाते हैं। ये भी इंसानों से मिलने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। बाग-बगिचों में तोते अक्सर लोगों के पास आकर बैठ जाते हैं। कई बार जंगली तोते खुद लोगों के घरों में भी आ जाते हैं और पालतू बन जाते हैं। हालांकि, ऐसे तोते को पिंजरे में रखने के बजाय उसे घर में घूमने दें। इससे वह ज्यादा खुश रहेगा और जब चाहेगा आपके पास आ-जा सकेगा।