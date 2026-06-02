क्या आपकी कुर्सी सेहत पर डालती है असर? जानिए 5 तरीके

कई लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि कुर्सी का उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो आपको बता दें कि कुर्सी का आपके स्वास्थ्य पर काफी असर पड़ता है। अगर आप ऑफिस या घर पर लंबे समय तक बैठते हैं तो सही कुर्सी का चुनाव करना जरूरी है। आइए जानते हैं कि कुर्सी का स्वास्थ्य पर क्या-क्या असर पड़ता है।

#1 पीठ दर्द और असुविधा लंबे समय तक गलत प्रकार की कुर्सी पर बैठने से पीठ दर्द और असुविधा हो सकती है। अगर आपकी कुर्सी सही नहीं होती है तो इससे रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है, जिससे पीठ दर्द हो सकता है। इसके अलावा गलत बैठने से गर्दन और कंधों में भी दर्द हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप ऐसी कुर्सी का चुनाव करें, जो आपकी शारीरिक जरूरतों के अनुसार हो।

#2 रक्त संचार पर पड़ सकता है बुरा असर गलत कुर्सी पर बैठने से पैरों में रक्त का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। अगर पैरों की नसों पर दबाव पड़ता है तो इससे सुन्नपन, झुनझुनी और यहां तक कि दर्द भी हो सकता है। लंबे समय तक इस स्थिति में बैठने से पैरों में सूजन भी आ सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप ऐसी कुर्सी का चुनाव करें, जो आपके शरीर के लिए आरामदायक हो और जिसमें बैठने के दौरान पैर जमीन तक सीधे रहें।

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#3 वजन बढ़ना लंबे समय तक गलत प्रकार की कुर्सी पर बैठने से वजन बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसका कारण है कि गलत बैठने से शरीर के कुछ हिस्सों पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे शरीर में चर्बी जमा होने लगती है। इसके अलावा लगातार बैठने से शारीरिक गतिविधियों में कमी आती है, जिससे वजन बढ़ सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप ऐसी कुर्सी का चुनाव करें, जो आपके शरीर के लिए आरामदायक हो।

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#4 नींद में खलल डालना गलत प्रकार की कुर्सी पर बैठने से नींद पर भी असर पड़ सकता है। जब आप रात को सोते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी आराम करती है। अगर दिनभर गलत प्रकार की कुर्सी पर बैठते हैं तो रात को सोते समय पीठ दर्द और असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा गर्दन और कंधों में भी दर्द हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप ऐसी कुर्सी का चुनाव करें।