दादी की पुरानी साड़ी को इन 5 तरीकों से दें नया लुक, लगेंगी बेहद खूबसूरत

दादी की पुरानी साड़ियों में एक खास बात होती है। ये न सिर्फ पारिवारिक विरासत का हिस्सा होती हैं, बल्कि इनमें एक ऐतिहासिक सुंदरता भी होती है। अगर आपकी दादी के पास कुछ पुरानी साड़ियां रखी हैं तो उन्हें तुरंत उनसे ले लें। आप उन्हें नए तरीके से पहनकर बेहद खूबसूरत लुक पा सकती हैं। हम आपको 5 आसान और दिलचस्प फैशन टिप्स बताएंगे, जिनकी मदद से दादी की पुरानी साड़ियों को नया रूप मिल जाएगा।

#1 इस अंदाज से पहनें बनारसी साड़ी बनारसी साड़ियां हमेशा से ही पार्टी में पहनने के लिए पसंद की जाती रही हैं। आप अपनी दादी की बनारसी साड़ियों को कोर्सेट ब्लाउज के साथ पहनकर उन्हें सुंदर रूप दे सकती हैं। इसके लिए साड़ी के पल्लू को कोर्सेट के अंदर टक करें और कंधों पर भी लपेटें। इस तरह के लुक के साथ एक पारंपरिक कढ़ाई वाला पर्स ले लें। इन साड़ियों को पहनकर आप न केवल सुंदर दिखेंगी, बल्कि सबसे अलग भी नजर आएंगी।

#2 कांजीवरम साड़ी के साथ लगाएं बेल्ट कांजीवरम साड़ियां अपने सुनहरे बॉर्डर और चमकीले रंगों के कारण बहुत लोकप्रिय होती हैं। आप इन्हें पारंपरिक तरीके के अलावा थोड़े अलग और नए अंदाज में पहन सकती हैं। उदाहरण के लिए, उसे स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पहनें और ऊपर से चौड़ी बेल्ट लगा लें। इससे आपका लुक न केवल पारंपरिक रहेगा, बल्कि थोड़ा नए जमाने का भी लगने लगेगा। आप इसके साथ हल्के गहने भी पहन सकती हैं, जो पारंपरिक हों।

#3 पटोला साड़ी को दें नया अंदाज पटोला साड़ियां गुजरात की खासियत हैं और इनकी बुनाई बहुत ही सुंदर होती है। आप पटोला साड़ी को धोती स्टाइल में पहन सकती हैं, जिससे आपको एक अलग और आकर्षक लुक मिलेगा। यह लुक पारंपरिक होगा और इसमें आपको देखकर आपकी दादी बेहद खुश हो जाएंगी। इसके साथ झुमके और पतला हार जैसे हल्के गहनें पहनें, ताकि आपका लुक पूरा हो सके। इस तरह की साड़ी आरामदायक होगी और नया अंदाज देगी।

#4 चंदेरी साड़ी से बनाएं रोजमर्रा का लुक चंदेरी साड़ियां अपने हल्के कपड़े और चमकदार बॉर्डर के कारण रोजमर्रा के उपयोग के लिए उपयुक्त होती हैं। इन्हें आप क्रॉप टॉप के साथ पहन सकती हैं, जिससे आपको एक नया और मॉडर्न लुक मिलेगा। इसके अलावा आप इसे हल्के पश्चिमी गहनों के साथ भी स्टाइल कर सकती हैं, जिससे आपका लुक और आकर्सक लगेगा। यह तरीका न केवल आरामदायक होगा, बल्कि आपको एक खास अंदाज भी देगा।