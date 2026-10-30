मूंगफली के छिलकों का इस्तेमाल

मूंगफली के छिलकों का बगीचे में इन 5 तरीकों से किया जा सकता है इस्तेमाल

लेखन सयाली 04:29 pm Oct 30, 202604:29 pm

क्या है खबर?

अक्सर लोग मूंगफली के छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका उपयोग कई कामों में किया जा सकता है। मूंगफली के छिलके न केवल जैविक खाद के रूप में काम आते हैं, बल्कि इन्हें बगीचे में कई अन्य तरीकों से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको मूंगफली के छिलकों से जुड़े कुछ बेहतरीन सुझाव देंगे, जिससे आप अपने बगीचे को और भी बेहतर बना सकते हैं।