जेड रोलर का इस्तेमाल करते समय न करें ये 5 गलतियां, मिलेंगे अच्छे परिणाम

जेड रोलर एक स्किनकेयर टूल है, जो त्वचा की देखभाल में मदद करता है। यह पत्थर से बना होता है और इसे चेहरे पर हल्के हाथों से घुमाया जाता है। जेड रोलर का उपयोग करने से त्वचा को आराम मिलता है और खून का बहाव बेहतर होता है। हालांकि, कई लोग इसे सही तरीके से उपयोग नहीं करते, जिससे उन्हें मनचाहे परिणाम नहीं मिल पाते। आइए जानते हैं कि जेड रोलर का इस्तेमाल करते समय किन गलतियों से बचना चाहिए।

#1 गलत दिशा में रोल करना जेड रोलर का सही दिशा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग इसे गलत दिशा में घुमाते हैं, जिससे त्वचा पर बुरा असर पड़ सकता है। सही दिशा में रोल करने से खून का बहाव बेहतर होता है और त्वचा को आराम मिलता है। हमेशा जेड रोलर को नीचे की ओर घुमाएं, ताकि शरीर की सफाई वाली प्रणाली सक्रिय हो सके और सूजन कम हो सके। इससे आपकी त्वचा ताजगी भरी और स्वस्थ दिखेगी।

#2 अधिक दबाव डालना कई लोग जेड रोलर का उपयोग करते समय ज्यादा दबाव डालते हैं, जिससे त्वचा पर बुरा असर पड़ सकता है। इसे हल्के हाथों से उपयोग करना चाहिए ताकि त्वचा को आराम मिले और खून का बहाव भी बढ़े। ज्यादा दबाव डालने से त्वचा पर लालिमा या जलन हो सकती है, इसलिए इसे हल्के हाथों से ही चलाना चाहिए। इससे आपकी त्वचा को सही लाभ मिलेगा और वह स्वस्थ दिखेगी।

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#3 साफ न करना जेड रोलर का उपयोग करने के बाद उसे साफ न करना एक बड़ी गलती हो सकती है। हर बार उपयोग करने के बाद इसे साफ करना जरूरी है ताकि बैक्टीरिया या गंदगी आपकी त्वचा पर न लगे। आप इसे गर्म पानी और साबुन से धो सकते हैं या फिर अल्कोहल वाले वाइप्स का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपका जेड रोलर साफ रहेगा और आपकी त्वचा भी स्वस्थ रहेगी।

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#4 ठंडा न रखना जेड रोलर का ठंडा होना बहुत जरूरी है क्योंकि यह त्वचा को ताजगी देता है और सूजन कम करता है। कई लोग इसे सामान्य तापमान पर ही रखते हैं, जिससे इसका प्रभाव उतना नहीं पड़ता जितना कि पड़ना चाहिए। अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो इसका उपयोग करने पर आपको एक अलग ही अनुभव मिलेगा और आपकी त्वचा अधिक तरोताजा महसूस करेगी। ठंडा जेड रोलर खून के बहाव को बढ़ाता है और त्वचा को आराम देता है।